Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για εξάρθρωση κυκλωμάτων από ΑΑΔΕ και ΕΛΑΣ: Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση

Σε ανάρτησή του επικαλείται επιτυχίες κατά φοροαπάτης και οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι «συνεχής»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σε «χειροπιαστά» αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) παραπέμπει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» μεταφράζεται πλέον σε καθημερινές επιχειρήσεις και παρεμβάσεις. «Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα “Νομιμότητα Παντού” γίνεται πράξη στην καθημερινότητα… το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής», σημείωσε, επεκτείνοντας το πεδίο από «τους δρόμους των πόλεων» και τα πανεπιστήμια έως τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δύο πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών. Όπως σημείωσε, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», μέσω του οποίου –κατά την ανάρτηση– υπεξαιρέθηκαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, έκανε λόγο για εντοπισμό από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) «μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης» που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα, με δράση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες επιτυχίες δεν είναι μεμονωμένες, επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από τον Οκτώβριο του 2024 η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, έχει διαλύσει 173 οργανώσεις και έχουν συλληφθεί 3.094 άτομα, «που βρίσκονται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης». Πρόσθεσε ότι στο ίδιο διάστημα οι φορολογικές αρχές εστιάζουν σε υποθέσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με κυκλώματα που –όπως ανέφερε– δρουν «με θρασύτητα» στην αγορά, ακόμη και με «επίορκους θύλακες» στο «βαθύ κράτος».

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε «θετική υποδοχή» της προόδου που, όπως είπε, καταγράφεται, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μάχη «που απαιτεί χρόνο και συνέπεια», ως «καταλύτη ασφάλειας» για τον πολίτη και προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη προς την Πολιτεία. «Συνεχίζουμε», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η «Νομιμότητα Παντού» αποτελεί «διαρκή δέσμευση» της κυβέρνησης.

 

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής.

Ήδη, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Με δομή και λειτουργία, μάλιστα, που της επέτρεπαν να δρα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Κάτι που αναδεικνύει και τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία.

Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες οι οποίοι βρίσκονται, πλέον, στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αλλά όχι μόνο…

Γιατί στο ίδιο διάστημα, οι φορολογικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Με κυκλώματα που δρουν με θρασύτητα στην αγορά. Δυστυχώς, όμως, μερικές φορές ακόμη και σε επίορκους θύλακες που ακόμη διατηρούνται στο «βαθύ κράτος».

Αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει ότι γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία.

Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση.»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
90
84
75
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Λαζαρίδης και Μάντζος «σφάχτηκαν» για την υπόθεση Παναγόπουλου: «Είναι ΠΑΣΟΚάρα», «Εμείς κυβερνάμε τη χώρα;»
Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026) η ονομαστική ψηφοφορία - Δείτε LIVE
Μακάριος Λαζαρίδης
Μητσοτάκης σε Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Κατάκτηση για τον Ελληνισμό, η επιστολική ψήφος των ομογενών – Ελπίζουμε να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Αυστραλία, η οποία θα συμπέσει με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος
Κάλεσμα Κυρανάκη σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό για τις νέες διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ
Η επιλογή των στελεχών θα γίνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, διασφαλίζοντας ευελιξία και λογοδοσία, ως προς τους στόχους και τους δείκτες απόδοσης
Κώστας Κυρανάκης
Τσίπρας για Στουρνάρα: Ψεύδεται ασύστολα μέσω της «Ομάδας Βιασμού της Αλήθειας» για να εξασφαλίσει μια 3η θητεία – Του εύχομαι και ισόβιος διοικητής
Η αντιπαράθεση αναζωπυρώνει ένα παλαιό, φορτισμένο μέτωπο μεταξύ της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με φόντο την αποτίμηση της μνημονιακής περιόδου και τον ρόλο των θεσμών
Στουρνάρας και Τσίπρας 20
Μαρία Καρυστιανού για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Δεν μπορείς να βαφτίζεις «θερμή υποδοχή» μία εθνική διπλωματική ήττα
«Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα»'
Μαρία Καρυστιανού 66
Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από τον λαό και σύσταση Γερουσίας προτείνουν οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Παπαδόπουλος και Νίκος Χριστοδουλάκης
Οι απόψεις των δύο πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση με θέμα «Λειτουργικό Κράτος – Αποτελεσματική Διακυβέρνηση» του Ινστιτούτου InSocial αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Νίκος Χριστοδουλάκης
Newsit logo
Newsit logo