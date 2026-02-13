Κυριάκος Μητσοτάκης για εξάρθρωση κυκλωμάτων από ΑΑΔΕ και ΕΛΑΣ: Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση

Σε «χειροπιαστά» αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) παραπέμπει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» μεταφράζεται πλέον σε καθημερινές επιχειρήσεις και παρεμβάσεις. «Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα “Νομιμότητα Παντού” γίνεται πράξη στην καθημερινότητα… το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής», σημείωσε, επεκτείνοντας το πεδίο από «τους δρόμους των πόλεων» και τα πανεπιστήμια έως τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δύο πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών. Όπως σημείωσε, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», μέσω του οποίου –κατά την ανάρτηση– υπεξαιρέθηκαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, έκανε λόγο για εντοπισμό από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) «μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης» που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα, με δράση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες επιτυχίες δεν είναι μεμονωμένες, επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από τον Οκτώβριο του 2024 η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, έχει διαλύσει 173 οργανώσεις και έχουν συλληφθεί 3.094 άτομα, «που βρίσκονται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης». Πρόσθεσε ότι στο ίδιο διάστημα οι φορολογικές αρχές εστιάζουν σε υποθέσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με κυκλώματα που –όπως ανέφερε– δρουν «με θρασύτητα» στην αγορά, ακόμη και με «επίορκους θύλακες» στο «βαθύ κράτος».

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε «θετική υποδοχή» της προόδου που, όπως είπε, καταγράφεται, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μάχη «που απαιτεί χρόνο και συνέπεια», ως «καταλύτη ασφάλειας» για τον πολίτη και προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη προς την Πολιτεία. «Συνεχίζουμε», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η «Νομιμότητα Παντού» αποτελεί «διαρκή δέσμευση» της κυβέρνησης.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής.

Ήδη, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Με δομή και λειτουργία, μάλιστα, που της επέτρεπαν να δρα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Κάτι που αναδεικνύει και τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία.

Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες οι οποίοι βρίσκονται, πλέον, στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αλλά όχι μόνο…

Γιατί στο ίδιο διάστημα, οι φορολογικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Με κυκλώματα που δρουν με θρασύτητα στην αγορά. Δυστυχώς, όμως, μερικές φορές ακόμη και σε επίορκους θύλακες που ακόμη διατηρούνται στο «βαθύ κράτος».

Αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει ότι γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία.

Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση.»