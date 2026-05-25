Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές της Κύπρου: Συγχαρητήρια στο ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την εκλογική του νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες έστειλαν μήνυμα υπέρ της σταθερότητας.

Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει τόσο στην πρωτιά του ΔΗΣΥ όσο και στο πολιτικό μήνυμα της κάλπης, το οποίο, όπως σημειώνει, συνδέεται με την επιλογή «σταθερότητας» από το εκλογικό σώμα.

Ο ΔΗΣΥ, υπό την ηγεσία της Αννίτα Δημητρίου, διατήρησε την πρώτη θέση στις εκλογές, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κοινοβουλευτική του παρουσία.