Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές της Κύπρου: Συγχαρητήρια στο ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου

O Κυριάκος Μητσοτάκης και η Αννίτα Δημητρίου
Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την εκλογική του νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες έστειλαν μήνυμα υπέρ της σταθερότητας.

Στο μήνυμά του για τις εκλογές στην Κύπρο ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει τόσο στην πρωτιά του ΔΗΣΥ όσο και στο πολιτικό μήνυμα της κάλπης, το οποίο, όπως σημειώνει, συνδέεται με την επιλογή «σταθερότητας» από το εκλογικό σώμα.

Ο ΔΗΣΥ, υπό την ηγεσία της Αννίτα Δημητρίου, διατήρησε την πρώτη θέση στις εκλογές, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κοινοβουλευτική του παρουσία.

