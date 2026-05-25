ΠΑΣΟΚ σε μονομέτωπη επίθεση κατά ΝΔ αλλά με το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να έχουν κηρύξει μονομέτωπο «πόλεμο» στη ΝΔ, και αυτό να φαίνεται σε κάθε, μικρή ή μεγάλη τους κίνηση, πολλώ δε μάλλον να οξύνεται, στον δρόμο προς τις εκλογές, θα ήταν ψέμα όμως, να πει κανείς ότι δεν παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα, που αύριο ανακοινώνει το νέο του κόμμα.

Και αυτό, γιατί πιστεύουν βαθιά ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει κατακερματισμός της ψήφου, αφού υπάρχει Κεντροαριστερά και εκφράζεται από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά λένε, τονίζοντας ότι «η Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας, να τη σηκώνει κανείς κατά το δοκούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνουν την επίθεσή τους απέναντι στη ΝΔ. Μετά από ένα διήμερο με «πύρινους» λόγους στη Βουλή, όπου και συζητήθηκαν – και απορρίφθηκαν – οι προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές αντίστοιχα, η χθεσινή ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήρθε να τονίσει τις διαφορές του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ και να αποτελέσει το ιδεολογικό κείμενο της πολιτικής αλλαγής που εκπροσωπεί το κόμμα του. Ακόμα περισσότερο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλησε να δώσει το σύνθημα του μετώπου με την κοινωνία, που δε δέχεται πια τη διεύρυνση των ανισοτήτων, μια καθημερινή ζωή χωρίς ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ή προοπτική, την υπονόμευση των θεσμών, ένα κράτος-λάφυρο κ.ο.κ.

«Πραγματικός πατριωτισμός είναι να απαιτούμε θεσμούς που λειτουργούν, με διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία. Να μη συμβιβαζόμαστε με μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Η απογοήτευση δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδράνεια», έγραψε μεταξύ πολλών άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας σε συλλογική βούληση και δράση, προκειμένου να δοθεί από κοινού η μάχη. «Ο αγώνας για το κράτος δικαίου, είναι μάχη για τον μισθό, για το κόστος ζωής, για τη νέα γενιά και για την εθνική ισχύ της πατρίδας μας. Είναι μία μάχη για τη ζωή μας. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί», είπε.

Στο ΠΑΣΟΚ όμως, δε «χρεώνουν» μόνο αυτά στη ΝΔ. Ενόψει της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αύριο, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αν υπάρχει κάποιος που ευνοεί την επάνοδό του, αυτή είναι η ΝΔ. Και αυτό γιατί ‘βολεύεται’ να επανέρχεται η συζήτηση στο 2015 και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα τότε, ώστε να την αντιπαραβάλει ως …φόβητρο, απέναντι στη σταθερότητα που η ίδια εκτιμά ότι προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε πολλές δηλώσεις στελεχών της ΝΔ, μάλιστα, βλέπουν έναν …διακαή πόθο, αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναδειχθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Χαριλάου Τρικούπη, πάλι, επουδενί δε θέλουν η συζήτηση να γυρίσει τρεις τετραετίες πίσω. Θεωρούν κάτι τέτοιο καταστροφικό για την χώρα, αφού οι ίδιοι καθόλου δεν πιστεύουν στις διαιρέσεις. Για αυτό και ζητούν «θετική» ψήφο από τους πολίτες και όχι ψήφο διαμαρτυρίας, που στο τέλος θα ευνοήσει τη σημερινή κυβέρνηση. Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, αναμένουν να ακούσουν με ενδιαφέρον τι νέο κομίζει το κόμμα του και να αντιπαρατεθούν μαζί του πολιτικά. Σε κάθε περίπτωση, προϊδεάζουν ότι δε θα αφήσουν τίποτα αναπάντητο, τουλάχιστον στον βαθμό που τους αφορά και θα επιτρέψουν ιστορικές ανακρίβειες εις βάρος τους, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Κατά τα λοιπά, διατηρώντας «ζεστές» τις μηχανές τους και όλα τα όπλα στην φαρέτρα τους, ακόμα και αυτό της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην Χαριλάου Τρικούπη στρέφουν για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον τους στην καθημερινότητα και τα προβλήματα των πολιτών, επιλέγοντας να ανοίγουν την «κοινωνική ατζέντα» και να προτείνουν λύσεις που θα κάνουν κάθε πολίτη να βρίσκει τον εαυτό του μέσα σε κάποια τους πρόταση. Μετά την τετραήμερη εργασία και την αντιμετώπιση του Ιδιωτικού Χρέους, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονται να ανοίξουν εκ νέου το θέμα της στέγασης, ενώ παράλληλα τρέχουν μία μεγάλη πρωτοβουλία για την ορθή λειτουργία των θεσμών.