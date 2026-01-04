Κυριάκος Μητσοτάκης: Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη «προκαλεί μόνο θλίψη», ενώ έκανε λόγο για έναν δημοσιογράφο που «σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού: Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του.