Κυριάκος Μητσοτάκης: «Να γίνει άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία» – Η παρέμβαση στις τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων ηγετών

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

«Είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα την Τρίτη (19.08.2025) και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων στις οποίες πήρε μέρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

