Κυριάκος Μητσοτάκης: «Να γίνει άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία» – Η παρέμβαση στις τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων ηγετών

«Είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα την Τρίτη (19.08.2025) και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων στις οποίες πήρε μέρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.