Τηλεδιάσκεψη κορυφής για την Ουκρανία: «Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία», είπε ο Κόστα

Η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 27, συγκλήθηκε και πραγματοποιείται το απόγευμα της Τρίτης 19.8.2025, με θέμα την ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, μεταξύ ευρωπαίων ηγετών, το αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την τηλεδιάσκεψη συγκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και συμμετέχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες της Ε.Ε. και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολοι οι συμμετέχοντες στην συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων επιβεβαίωσαν την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και χωρών της Ευρώπης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα με ρεαλισμό», έγραψε στο Χ ο πολωνός; πρωθυπουργός. «Ολοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία».

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι οι χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων έχουν αρχίσει να εργάζονται επί πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο, ούτε για τις επιμέρους συμβολές», δήλωσε η Βαλτόνεν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους ομολόγους της των βορείων χωρών στο Ελσίνκι.

Αντόνιο Κόστα: «Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο κ. Κόστα δήλωσε ότι η τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς των κρατών μελών των χωρών της ΕΕ έχει αρχίσει και πρόκειται για την «ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Ζελένσκι». Ο ίδιος δηλώνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την υποστήριξή της στην Ουκρανία και την ειρηνευτική διαδικασία. « Η Ουκρανία ήταν – και θα παραμείνει – στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία» τονίσε ο Πρόεδρος.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι αυτή την ώρα «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».