Τραμπ: Ο Πούτιν είναι πιθανόν να μην θέλει συμφωνία, ο Ζελένσκι να κάνει αυτό που πρέπει – Οι δύο εβδομάδες της κρίσης για την Ουκρανία

Εν αναμονή των εξελίξεων σε σχέση με το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ που συναντήθηκε και με τους δύο ηγέτες, παραχώρησε συνέντευξη στο Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ’ αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες κανα δυό εβδομάδες…Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

«Το κανόνισα, κατά κάποιο τρόπο, με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα συμβεί εκεί και, αν όλα πάνε καλά, αν τα καταφέρουμε, τότε θα πάω στην τριμερή συνάντηση και θα κλείσω το θέμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι, κατά τη γνώμη του, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα». «Νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλιώς δεν θα κανόνιζα τη διμερή συνάντηση. Θα είχα κανονίσει την τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρχε τεράστια εχθρότητα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σχετικά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως «ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει» και τόνισε ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις.

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο ηγέτες, δεν πρόκειται να γίνουν οι «καλύτεροι φίλοι», όμως είναι εκείνοι που «πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, κατά τη γνώμη του, «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα».

«Νομίζω ότι το γεγονός ότι ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα διαφορετικά, δεν θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των δύο. Θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των τριών, μια τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρξε τρομερή έχθρα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Όσον αφορά στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και διαβεβαίωσε τους ακροατές.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, συγκλήθηκε ο έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την Ουκρανία.