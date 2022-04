Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, και ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter μία φωτογραφία με το εξής μήνυμα:

«Αποχαιρετώντας (προς το παρόν) τον Αμερικανό Πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ με εκτίμηση για την υπηρεσία του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον!», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Saying goodbye (for now) to @USAmbPyatt with appreciation for his service and his contribution to developing bilateral relations. Wishing him the very best for the future! pic.twitter.com/PMbm5KbIYG