Κυριάκος Πιερρακάκης: Το παρασκήνιο της εκλογής του στο «τιμόνι» του Eurogroup – Νίκησε τον βαν Πέτεγκεμ από τα «αποδυτήρια»

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε η διαδικασία που έφερε τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup, την Πέμπτη (11.12.2025). Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας κυριάρχησε επί του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κερδίζοντας τη μάχη μετά την πρώτη – ενδεικτική – ψηφοφορία, όπου οι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν «υποχρέωσαν» τον βαν Πέτεγκεμ να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής και να αποτελέσει τον διάδοχο του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε το Euractiv, Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα, αφού ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ απέσυρε την υποψηφιότητά του. Ο ίδιος παράγοντας πρόσθεσε ότι ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών είχε την υποστήριξη μόνον πέντε άλλων χωρών της ΕΕ, πολύ λιγότερων από τις 11 που απαιτούνταν για να νικήσει.

Σημειώνεται πως στον αρχικό κατάλογο των φαβορί υπήρχε και ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος, όμως, απέσυρε και εκείνος την υποψηφιότητά του.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη δεν ήταν έκπληξη, αλλά ούτε και δεδομένη. Και ο ίδιος ο νέος επικεφαλής του Eurogroup μερίμνησε έγκαιρα και να συνάψει καθοριστικής σημασίας συμμαχίες με πρωτεύουσες – κλειδιά, ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη λεγόμενη «πρόθεση ψήφου» και να «δέσει» την εκλογή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ισχυρό «comeback story» της Ελλάδας, αλλά και η άρνηση των Βέλγων να «ξεπαγώσουν» τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο τραπεζικό τους σύστημα, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια άλλων Ευρωπαίων εταίρων, «κλείδωσαν» στην ουσία τη νίκη Πιερρακάκη.

«Γραμμή» είχε δώσει ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ εκ μέρους του ίδιου του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Και φυσικά, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι παρασκηνιακές επαφές και οι απευθείας συνεννοήσεις που έκανε με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε μάλιστα φιλοξενήσει σε δείπνο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ.

Με δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε μία «μακρά και γόνιμη θητεία» στον Κυριάκο Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup.

Η ψηφοφορία

Ως προς τη διαδικασία, η πλευρά Πιερρακάκη μπήκε στην ψηφοφορία με υπόσχεση 13 – 14 ψήφων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. βαν Πέτεγκεμ μίλησαν από πέντε λεπτά και στη συνέχεια οι 20 υπουργοί του Eurogroup συνέχισαν με την αποκαλούμενη ως «ενδεικτική ψήφο».

Ο προεδρεύων του σώματος, Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάριος Κεραυνός, έκανε την καταμέτρηση και κάλεσε τους δύο υποψηφίους, ενημερώνοντάς τους για το αποτέλεσμα. Τότε, ο κ. βαν Πέτεγκεμ αποσύρθηκε, ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, και στην επίσημη ψηφοφορία ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα.

Το συμβούλιο των διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) διόρισε τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρό του, με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου, για 2,5 χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ESM, Λουξεμβούργιος Πιερ Γκραμενιά δήλωσε: «Συγχαίρω τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τον διορισμό του ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM. Αυτός ο διορισμός αναγνωρίζει επίσης πόσο μακριά έχει ανακάμψει η Ελλάδα από την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, με τον ESM να είναι περήφανος που υπήρξε εταίρος σε αυτό το ταξίδι. Η ηγεσία του κ. Πιερρακάκη αναμφίβολα θα βοηθήσει στην προώθηση του κοινού στόχου της σταθερότητας και της ευημερίας σε ολόκληρη την ευρωζώνη».

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ESM και αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών – μελών της ευρωζώνης. Οι πιο σημαντικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου απαιτούν ομοφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για δανεισμό κεφαλαίων σε ένα μέλος του ESM.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.