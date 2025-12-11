Πολιτική

Eurogroup.gr: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο τιμόνι της οικονομίας της ΕΕ – Όταν οι αποσυνάγωγοι Έλληνες γίνονται συνδιαμορφωτές του μέλλοντος της Ευρώπης

Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία των Eurogroup - Από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στον Κυριάκο Πιερρακάκη
Συνεδρίαση του Eurogroup, στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. *ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ EDITORIAL USE * (POOL PHOTO
Συνεδρίαση του Eurogroup, στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. *ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ EDITORIAL USE * (POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI)
Κατερίνα Σερέτη

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αναμφίβολα αποτελεί μια σημαντική εθνική επιτυχία ιστορικού μεγέθους. 

Μέσα σε 10 χρόνια από το «μαύρο» και μακρινό 2015 η Ελλάδα μοιάζει με τον Φοίνικα που αναγεννήθηκε από τις στάχτες του. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ένα νέο πρόσωπο αλλά ήδη με πολλές περγαμηνές, ένας πολιτικός ο οποίος απέδειξε ότι σε μεγάλες κρίσεις έχει τις λύσεις, ο εμπνευστής του gov.gr το οποίο αποτελεί πρότυπο και είναι οδηγός στην ψηφιακή εποχή και για άλλα κράτη εκτός από την Ελλάδα, θα ηγηθεί του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργάνου που θα συντονίζει την οικονομική πολιτική της ΕΕ. 

Και όλα αυτά αν θυμηθεί κανείς ότι: 

Πριν από 10 χρόνια, όχι προεδρία του Eurogroup δεν θα ονειρευόμαστε αλλά δεν θέλαμε ούτε απέξω να περνάμε. 

Πριν από 10 χρόνια, κάθε τίτλος που βάζαμε στα κείμενά μας είχε πάντα μπροστά: κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup για την Ελλάδα. 

Πριν από 10 χρόνια, οι εταίροι μας μας κοίταζαν με μισό μάτι και σκέφτονταν πώς θα ανοίξουν την πόρτα της εξόδου από την ευρωζώνη. 

Πριν από 10 χρόνια, η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. 

Πριν από 10 χρόνια, οι τράπεζες ήταν κλειστές και όλοι μας αγωνιούσαμε για μια πιθανή χρεοκοπία. 

Πριν από 10 χρόνια, τα Eurogroup συνεδρίαζαν με την Ελλάδα κατηγορούμενη και τους πολίτες της παρίες της Ευρώπης. 

Πριν από 10 χρόνια, συνέβαιναν πράγματα που θα θέλαμε να ξεχάσουμε (αν και κάποιοι φρόντισαν να μας τα υπενθυμίσουν εσχάτως).

Δέκα χρόνια μετά ο 5ος Πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας, αλλά τι μεσολάβησε έως τώρα; 

Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup (2005 – 2013) ήταν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Το 2008 η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με τον σεισμό που προκάλεσε η πτώχευση της Lehman Brothers. Και ο εγκέλαδος ταρακούνησε την παγκόσμια οικονομία με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και Γερούν Ντάισελμπλουμ στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για την Ελλάδα
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και Μαρκ Ρούτε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για την Ελλάδα / EUROKINISSI

Η πορεία μόνο λαμπρή δεν ήταν στη συνέχεια για την Ελλάδα καθώς μεσολάβησαν από το 2009 έως το διάγγελμα Παπανδρέου στο Καστελόριζο το 2010 ένα game over του εμμονικού κατά της Ελλάδας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και μια χαρτοπετσέτα όπου ο Γιάννης Παπαθανασίου περιέγραφε στην Κριστίν Λαγκάρντ τα μέτρα που θα λάμβανε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει διάγγελμα από το Καστελόριζο το 2010
Ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει διάγγελμα από το Καστελόριζο το 2010 / EUROKINISSI

Και ήρθε το 2015 όταν η τοποθέτηση του Γιάνη Βαρουφάκη από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην θέση του υπουργού Οικονομικών μόνο εντάσεις έφερε αλλά και την Ελλάδα μια ανάσα πριν από την έξοδο από το ευρώ. 

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις εντάσεις μπροστά στις κάμερες με τον τότε πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ (2013-2018), εδώ στην Αθήνα με τον τελευταίο να λέει στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών: «Μόλις σκότωσες την τρόικα» και τον Γιάνη Βαρουφάκη να απαντά με ένα «Ουάου…». Όλα τα άλλα είναι ιστορία.

φωτογραφία αρχείου
Γιάνης Βαρουφάκης και Γερούν Ντάισελμπλουμ / φωτογραφία αρχείου / (EUROKINISSI)

Η 17ωρη διαπραγμάτευση του Ιουλίου 2015, το τρίτο, αχρείαστο μνημόνιο των 86 δισ. ευρώ αλλά και η έξοδος από τα μνημόνια με τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει με γραβάτα στο Ζάππειο.

Τσίπρας

Τον Ντάισελμπλουμ διαδέχθηκε ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο (2018-2020) και στη συνέχεια ήρθε ο Ιρλανδός Πασκάλ Ντόναχιου (2020-2025).

Στον Κυριάκος Πιερρακάκη θα παραδώσει ουσιαστικά ο Κύπριος Μάκης Κεραυνός ο οποίος προήδρευσε στην σημερινή συνεδρίαση καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει για το επόμενο εξάμηνο την Προεδρία της ΕΕ.

Σήμερα, η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία δεν είναι στα καλύτερά τους. Δασμοί Τραμπ, εμπορικοί πόλεμοι, πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα υπό τον φόβο πολέμου από τη Ρωσία.

Με απλά λόγια το έδαφος δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα για τον νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη. Οικονομίες που άλλοτε ήταν από τιτάνιο, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, νοσούν. 

Όμως, ο Έλληνας υπουργός όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν και όπως έχει αποδείξει και ο ίδιος είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα.

