Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου και της Ευρώπης στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup σήμερα Πέμπτη (11.12.2025) καθώς μετά την πρώτη, ενδεικτική ψηφοφορία, οι συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που ο Βέλγος ομόλογός του αποσύρθηκε. Ο Έλληνας υπουργός δέχεται συγχαρητήρια από τον πολιτικό κόσμο και από όλη την Ευρώπη.

Είχε προηγηθεί η δημόσια στήριξη στον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup από τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται για την ανάδειξη του επικεφαλής του Eurogroup, προηγήθηκε ανεπίσημη ψηφοφορία «πρόθεσης ψήφου», της οποίας το αποτέλεσμα κοινοποιείται στους υποψήφιους.

Έπειτα από αυτό το στάδιο, ο δεύτερος υποψήφιος, ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, επέλεξε να αποσυρθεί από την ψηφοφορία.

Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη ανακοινώθηκε «ομόφωνα», σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Eurogroup στις περιπτώσεις που παραμένει μόνο ένας υποψήφιος.

Μητσοτάκης: Ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης

Με δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε μια «μακρά και γόνιμη θητεία» στον Κυριάκο Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup.

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Ελληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο –γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ωστόσο, όπως τονίζει, «η εξέλιξη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ. Κι όμως, το άλλοτε “μαύρο πρόβατο” από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας».

«Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες. Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζει:

«Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ενα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Τασούλας για εκλογή Πιερρακάκη: Επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας επικοινώνησε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο Προέδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠτΔ.

Κακλαμάνης: Εθνική επιτυχία για τη χώρα μας

Με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής.

Η εκλογή αυτή αναδεικνύει, τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μετά από τη 10ετή οικονομική κρίση της μνημονιακής περιόδου. Παράλληλα επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ευρωπαίοι εταίροι στην προσήλωση της Ελλάδας στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή και συνεκτική Ευρωζώνη.

Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εργαστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, συμβάλλοντας στη θεσμική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας.

Του εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Χατζηδάκης: Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα

Με ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Οπως αναφέρει, «πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα. Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας».

«Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της κυβέρνησης! Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Εχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων. Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!», καταλήγει.

Χρ. Σταϊκούρας: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup επιβεβαιώνει την πρόοδο και την αξιοπιστία της Ελλάδας

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup απηύθυνε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της θεσμικής ωριμότητας που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η ανάδειξη Έλληνα υπουργού σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό «αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς κύκλους» και αντανακλά τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι τα τελευταία 6,5 χρόνια η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη θέση της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει σήμερα στη χώρα «να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα και πιο ενεργό ρόλο». Η δυνατότητα ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup, προσθέτει, καταδεικνύει «τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2019 στην οικονομία» και την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο πρώην υπουργός σημειώνει, επίσης, ότι η εκλογή Πιερρακάκη «επιβεβαιώνει τη σταθερή επιδίωξη της χώρας να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών».

Κλείνοντας, εκφράζει τις ευχές του προς τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup για καλή επιτυχία στο έργο του, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος πως θα συμβάλει «στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνοχής στην Ευρωζώνη».

Μαρινάκης για Πιερρακάκη: «Να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά»

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά. Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!».

Στουρνάρας: Η εκλογή Πιερρακάκη αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

Σκέρτσος: Εθνική συλλογική επιτυχία

Στις αιτίες της εκλογής του Κυριάκου Πιερράκάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά, «η ανάδειξη της Ελλάδας στην ηγεσία του Eurogroup είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων που υπέφεραν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης αλλά άντεξαν και κατάφεραν τελικά μέσα από πολλές θυσίες να κρατήσουν την πατρίδα μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Είναι μια νίκη ειδικά της γενιάς των σημερινών τριαντάρηδων, σαραντάρηδων και πενηντάρηδων που είδαν τις ζωές και τα όνειρά τους να παγώνουν για 10 χρόνια και την πατρίδα μας να διασύρεται σαν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.

Είναι τελικά μια νίκη της Ελλάδας που πιστεύει στον επαγγελματισμό, στην ατομική και συλλογική ευθύνη, στη σοβαρότητα, στην πρόοδο που έρχεται ως αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, στον υγιή πατριωτισμό και ταυτόχρονα στη συλλογική δύναμη της Ευρώπης».

Και, ο υπουργός Επικρατείας συνεχίζει: «Το 2019 κανείς μας δεν πίστευε ότι 6,5 χρόνια μετά η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει αυτό το απροσδόκητο θαύμα. Κι όμως το καταφέραμε χάρη στην εμπνευσμένη ηγεσία, το όραμα, το πείσμα και το σταθερό χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας.

Το καταφέραμε χάρη στις ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Νίκο Παπαθανάση, τον Θάνο Πετραλιά, τον Αλέξη Πατέλη, τον Μιχάλη Αργυρού.

Και βεβαίως το καταφέραμε χάρη στην χαρισματική προσωπικότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη, που οδηγεί τη χώρα από τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, στο άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τώρα στην κορυφή του Eurogroup», υπογραμμίζει ο ‘Ακης Σκέρτσος, η ανάρτηση του οποίου καταλήγει ως εξής:

«Η θέση αυτή είναι συμβολική και ταυτόχρονα πολύ ουσιαστική. Δείχνει ότι η Ελλάδα από ουραγός μπορεί να ηγηθεί και να συνδιαμορφώσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η Ελλάδα αλλάζει πίστα».

Νίκος Παπαθανάσης: Ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και δικαίωση για την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ομόφωνη εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, μια ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και εξαιρετική τιμή για τον ίδιον, αποτελεί αποτέλεσμα και δικαίωση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνιστά μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αναγνώρισης για την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που με συνέπεια και αποφασιστικότητα ακολουθεί η Ελλάδα από το 2019. Μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αξιοπιστίας και του κύρους που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα διεθνώς.

Ταυτόχρονα, η εκλογή Πιερρακάκη έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, όπου η εξεύρεση και η συντονισμένη εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και το στεγαστικό, αλλά και η στρατηγική ενίσχυση της Ε.Ε. απέναντι στις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά, καθίστανται άμεσες προτεραιότητες για όλους.

Οι γνώσεις και οι αποδεδειγμένες μεταρρυθμιστικές ικανότητες του νέου προέδρου του Eurogroup, ενισχυμένες από την ψήφο εμπιστοσύνης που εξασφάλισε, αποτελούν την καλύτερη αφετηρία για μια γόνιμη θητεία, στο ύψος των αναγκών αλλά και των μεγάλων ευκαιριών που διανοίγονται για το μέλλον. Για την διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής της προοπτικής, με δημοσιονομική σύνεση και κοινωνικό πρόσημο. Για την ενίσχυση και ολοκλήρωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Για μια Ευρωζώνη με επιχειρήσεις πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και παραγωγικές. Για μια Ευρώπη που ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κόσμο.

Δέκα χρόνια μετά από τους εθνικά επικίνδυνους πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς της τότε ελληνικής κυβέρνησης, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων, αποτελεί πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Εύχομαι στον φίλο και συνάδελφο Κυριάκο Πιερρακάκη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του. Όπως τόνισα και κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα, το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

«Η πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρωτίστως στην Ελλάδα μας”. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Σταύρος Παπασταύρου σε ανάρτησή του συγχαίροντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως τόνισε: “Μετά από μία δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικών προκλήσεων, η ανάδειξη Έλληνα στον κορυφαίο θεσμό των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας μας και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των θυσιών του λαού μας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη».

Ζαχαράκη: «Μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας»

Για μία «μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας υπο τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη», έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη νέου προέδρου του Eurogroup.

«Έχουμε θέσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία όλες μας τις δυνάμεις να αποκαταστήσουμε το κύρος και την διεθνή ισχύ της Ελλάδας προς όφελος όλων των Ελλήνων», κατέληξε η κα. Ζαχαράκη.

Ακολουθεί αναλυτικά, η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Μια μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Έχουμε θέσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία όλες μας τις δυνάμεις να αποκαταστήσουμε το κύρος και την διεθνή ισχύ της Ελλάδας προς όφελος όλων των Ελλήνων.

Συγχαρητήρια Κυριάκο!»

Συγχαρητήρια ΠΑΣΟΚ

Συγχαρητήρια από το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να κάνει λόγο για «θετική εξέλιξη για τη χώρα».

Στην δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup τονίζει χαρακτηριστικά: «Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα.

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων».

Συγχαρητήρια του Λετονού ΥΠΟΙΚ

Ελάχιστα λεπτά μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Λετονός υπουργός Οικονομικών Άρβιλς Ασεράντενς ήταν ο πρώτος που του έδωσε συγχαρητήρια.

«Εύχομαι κάθε επιτυχία στην καθοδήγηση του Eurogroup προς τα εμπρός – να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και ισχυρή συλλογική δέσμευση», γράφει σε ανάρτησή του στο Twitter για την εκλογή Πιερρακάκη.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward – to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

Σε ανάρτησή του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ γράφει: «Συγχαίρω θερμά τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Eurogroup. Έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από τα μέλη της ομάδας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε την εμπιστευτική συνεργασία μας στο Eurogroup με μεγάλη επιτυχία. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική.

„Ich gratuliere dem griechischen Finanzminister @Pierrakakis herzlich zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten der #Eurogruppe. Er hat eine breite Unterstützung der Mitglieder der Eurogruppe. Ich bin davon überzeugt, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Eurogruppe sehr… pic.twitter.com/nVWt8jikxc — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) December 11, 2025

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον προηγούμενο πρόεδρο του Eurogroup Πάσκαλ Ντόναχιου για το έργο του. Ηγήθηκε με επιτυχία του Eurogroup σε δύσκολους καιρούς και έθεσε τις σωστές προτεραιότητες με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, το ψηφιακό ευρώ και η ένωση κεφαλαιαγορών».

Με τον Κυριάκο Πιερρακάκη «στο πηδάλιο, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε ικανά χέρια και έτοιμη για τις προκλήσεις μπροστά», επισημαίνει μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Congratulations to @Pierrakakis on his election as President of the Eurogroup.



With him at the helm, Europe’s economy is in capable hands and ready for the challenges ahead.



Greece’s comeback is more than a fairytale. It’s a European story of resilience, reform, and growth. pic.twitter.com/966hfb3iFA — EPP (@EPP) December 11, 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συγχαρητήρια, θα συνεργαστούμε στενά

«Συγχαρητήρια, Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως Πρόεδρος του Eurogroup» έγραψε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Σε ταραχώδεις εποχές, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και για την Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων, ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας».

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup.



In turbulent times, the stabilty and cohesion of the euro area is more important than ever.



We will also work closely together on the international role of the euro and the Savings and Investment… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2025

Αντόνιο Κόστα: Ανυπομονώ να συνεργαστούμε

Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια. Η σημερινή εκλογή σας ως Προέδρου της Ευρωομάδας, αγαπητέ Κυριάκο Πιερρακάκη, αποτελεί σημαντική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ένωσή μας. Συγχαρητήρια!

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης προς όφελος των πολιτών μας και του κοινού μας νομίσματος.

Greece has come such a long way in the past 10 years. Your election today as President of the Eurogroup, dear Kyriakos @Pierrakakis, is a meaningful recognition of that progress, both for your country and for our Union. Συγχαρητήρια!



I look forward to working together to… https://t.co/8Fjcdm4dBq — António Costa (@eucopresident) December 11, 2025

Ρομπέρτα Μέτσολα: Η εκλογή σου απόδειξη της αξιοσημείωτης οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως Προέδρος του Eurogroup. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί απόδειξη της αξιοσημείωτης οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας» έγραψε στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να είναι ένας ισχυρός εταίρος, καθώς εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Congratulations Kyriakos @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup.



This result is a testament to Greece’s remarkable economic comeback and growth.@Europarl_EN will continue to be a strong partner as we work to strengthen Europe’s economy and enhance its… — Roberta Metsola (@EP_President) December 11, 2025

Επίτροπος Βλ. Ντομπρόβσκις: «Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωζώνη και την ΕΕ»

Συγχαρητήρια στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup, εκφράζει με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις.

«Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σου για να προωθήσουμε το έργο μας σε βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προτεραιότητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Ντομπρόβσκις.

Η ανακοίνωση Eurogroup: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026».