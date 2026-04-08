Live η εξειδίκευση του μπλόκου στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών

Οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Άκης Σκέρτσος, παρουσιάζουν αναλυτικά το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση των social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

Με ένα βίντεο στο TikTok o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.26) το μπλόκο στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε η ΕΕ να πάρει μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, παρουσιάζουν αναλυτικά το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

13:40 | 08.04.2026
Σκέρτσος: Εύλογη ρύθμιση για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών

Έχουν εντοπίσει και οι αμερικανικές αρχές τα ίδια προβλήματα και υπάρχουν ήδη καταδικαστικες αποφάσεις στις ΗΠΑ

13:37 | 08.04.2026
Η παρουσίαση συνεχίζεται με τους υπουργούς να δέχονται ερωτήσεις
13:34 | 08.04.2026
To χρονοδιάγραμμα
13:34 | 08.04.2026
Άκης Σκέρτσος: Ο πρωθυπουργός εισηγείται με την επιστολή του 5 συνθήκες 
13:30 | 08.04.2026

«Θέλει προσοχή και ευθύνη από τους γονείς, μην πάρουν τα παιδιά τα κινητά και αλλάξουν τις ρυθμίσεις»

13:30 | 08.04.2026
13:27 | 08.04.2026
Τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Παπαστεργίου

«Δεν κόβουμε το Ίντερνετ, δημιουργούμε ένα πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, επειδή έπρεπε να βάζουμε μέσα και τους Ευρωπαίους. Το Νομοσχέδιο είναι πολύ απλό. Περιλαμβάνει όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2012.»

Έχεις το παιδί σου στο διπλανό δωμάτιο και θεωρείς ότι είναι ασφαλές

Αλλά μπορεί να έχει πέσει θύμα κάποιου διαδικτυακά που να το οδηγήσει σε μοιραία μονοπάτια, σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στη συνέχεια παραθέτει μια σειρά από ψυχολογικά προβλήματα
Περισσότερη καθιστική ζωή και περισσότερη παχυσαρκία

Οπτική κόπωση κ.α. προβλήματα υγείας προκαλεί ο εθισμός στα social media αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Γεωργιάδης: Εγώ είμαι εθισμένος στο scrolling

Ενας ενήλικας μπορεί να το αντιμετωπίσει, αλλά ένας ανήλικος θα το κάνει μέρος της ζωής του από νωρίς. 

Τον λόγο πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης
«Ο 15χρονος γιος μου μού απάντησε ότι είναι υπέρ, γιατί όποτε ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα» είπε ο Άκης Σκέρτσος κλείνοντας.
«Ξεκινάμε την νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να έχουμε ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο στις αρχές του 2027»

Σκέρτσος: «Η κυβέρνηση δεν δρα σήμερα»

Έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες 

Αξιοποιούμε εδώ και χρόνια μια σειρά από εργαλεία τεχνολογίας όπως το panic button κ.α. λέει ο Άκης Σκέρτσος

Μέτρα που κάνουν πιο αποτελεσματικό το κράτος

Άκης Σκέρτσος: Να αξιοποιούμε την τεχνολογία θεσπίζοντας κανόνες
Ξεκίνησε η εξειδίκευση των μέτρων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τι ισχύει για Instagram, Facebook, TikTok
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε το βίντεο λέγοντας 6 - 7 και κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια που έχει γίνει εμμονή τα τελευταία χρόνια για πολλά παιδιά - Επιστολή στην Φον ντερ Λάιεν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν για το μπλόκο εφήβων στα social media: Να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ψηφιακό εθισμό νέων
«Ωστόσο, η εθνική δράση από μόνη της δεν αρκεί. Η εθνική μας πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για αυτή τη ευρύτερη ευρωπαϊκή λύση»
Καλησπέρα σας, το newsit.gr παρουσιάζει την εξειδίκευση του μέτρου για το μπλόκο των ανήλικων κάτω των 15 ετών στα social media.
