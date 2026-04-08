Live η εξειδίκευση του μπλόκου στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών

Με ένα βίντεο στο TikTok o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.26) το μπλόκο στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε η ΕΕ να πάρει μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, παρουσιάζουν αναλυτικά το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Έχουν εντοπίσει και οι αμερικανικές αρχές τα ίδια προβλήματα και υπάρχουν ήδη καταδικαστικες αποφάσεις στις ΗΠΑ
«Θέλει προσοχή και ευθύνη από τους γονείς, μην πάρουν τα παιδιά τα κινητά και αλλάξουν τις ρυθμίσεις»
«Δεν κόβουμε το Ίντερνετ, δημιουργούμε ένα πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, επειδή έπρεπε να βάζουμε μέσα και τους Ευρωπαίους. Το Νομοσχέδιο είναι πολύ απλό. Περιλαμβάνει όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2012.»
Αλλά μπορεί να έχει πέσει θύμα κάποιου διαδικτυακά που να το οδηγήσει σε μοιραία μονοπάτια, σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Οπτική κόπωση κ.α. προβλήματα υγείας προκαλεί ο εθισμός στα social media αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ενας ενήλικας μπορεί να το αντιμετωπίσει, αλλά ένας ανήλικος θα το κάνει μέρος της ζωής του από νωρίς.
«Ξεκινάμε την νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να έχουμε ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο στις αρχές του 2027»
Έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες
Μέτρα που κάνουν πιο αποτελεσματικό το κράτος