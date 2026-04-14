Πολιτική

Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία από την αντιπολίτευση της απελπισίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μονοθεματική τακτική με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στην υπόθεση του πτυχίου  του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, επανήλθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την κυβέρνηση και κάνοντας λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας»

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (14.04.2026) στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, «για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση». «Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιχειρώντας να αποδομήσει την κριτική της αντιπολίτευσης με αφορμή το πτυχίο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση που αξιοποιείται πολιτικά, επειδή, όπως είπε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική».

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια μονοθεματική και επαναλαμβανόμενη τακτική, λέγοντας ότι «πιάνουν ένα θέμα, το οποίο έχει την αξία που έχει, βγάζουν 5.678 ανακοινώσεις γι’ αυτό και κάνουν μονότονα και μονοθεματικά αντιπολίτευση για να δημιουργήσουν εντυπώσεις».

Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι αρχικά η αντιπολίτευση υποστήριζε πως ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε πτυχίο, για να προσθέσει ότι τελικά «το είχε το πτυχίο» και ότι «αυτό που έγραφε ως τίτλο σπουδών, αυτό εμφάνισε». Υποστήριξε ακόμη ότι, αφού αυτή η γραμμή κριτικής δεν ευδοκίμησε, η αντιπολίτευση μετέφερε τη συζήτηση στο 2007, δηλαδή «19 χρόνια πίσω».

Οπως είπε, ακόμη και αν υποτεθεί ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα –«δεν λέω ότι υπάρχει», έσπευσε να διευκρινίσει– δεν μπορεί να υπάρξει ποινική διερεύνηση, ενώ σημείωσε ότι τότε ο κ. Λαζαρίδης μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός συνεργάτης και χωρίς πτυχίο. «Προσκόμισε κάποιο πλαστό; Πλαστογράφησε κάτι; Οχι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν σε υπηρεσιακό επίπεδο τηρήθηκε τότε η ορθή διαδικασία.

«Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007», είπε, επιμένοντας πάντως ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν προσκόμισε «ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών» και ότι μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού «με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο σπουδών».

Ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε επίσης να πέσουν οι τόνοι γύρω από την υπόθεση, σημειώνοντας ότι «ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του». «Ας σταματήσει η ανθρωποφαγία. Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη» επεσήμανε.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός ακόμα και με βεβαίωση σπουδών

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (14.04.2026), ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέντευξή στο OPEN, παρουσίασε το πτυχίο του, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. «Το 2007, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο πτυχίο» ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Αυτό συνέβαινε γιατί οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού και του γ.γ. και δεν περνούν από ΑΣΕΠ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
70
65
54
51
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σφοδρή επίθεση Καρανίκα σε ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, ΝΕΑΡ και ΠΑΣΟΚ: «Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση, στην κοσμάρα της»
Με μακροσκελή ανάρτησή του, κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έχουν εγκλωβιστεί στην «ηθικολογία» και αδυνατούν να αντιπαρατεθούν με την κυβερνητική ατζέντα
Νίκος Καρανίκας 8
Αλεξάνδρα Σδούκου για Μακάριο Λαζαρίδη: «Το να είσαι βουλευτής ή υπουργός δεν προϋποθέτει πτυχίο»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ  υποστήριξε ότι η άσκηση πολιτικών αξιωμάτων δεν συνδέεται με πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ χαρακτήρισε «αχρείαστη περιπέτεια» τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών.
Αλεξάνδρα Σδούκου
9
Συνταγματική αναθεώρηση: Παρεμβάσεις για ελλείμματα, μονιμότητα και Δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο Κωστής Χατζηδάκης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδακής, ζητεί να αξιοποιηθεί η διαδικασία για τρεις «παρεμβάσεις μείζονος σημασίας» και ασκεί πίεση στην αντιπολίτευση να τοποθετηθεί
Βουλή, Ολομέλεια 7
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς BBC: Τα καταγγελλόμενα περιστατικά έγιναν επί υπηρεσιακής το 2023 – Προστατεύουμε τα σύνορα με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
Το δημοσίευμα του BBC αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η αστυνομία στην Ελλάδα στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσει βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία»
ζευγάρι στον Έβρο
Η μειονότητα στην Θράκη είναι θρησκευτική, διαβάστε τη Συνθήκη της Λωζάνης – Η απάντηση του ελληνικού στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
«Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας»
υπουργείο Εξωτερικών 8
Newsit logo
Newsit logo