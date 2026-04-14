ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: «Προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη, σε άλλη χώρα θα είχε αποπεμφθεί»

Ανεβάζει τους τόνους το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «αφωνία», «παρακμή, διαφθορά και αναξιοκρατία»
Μακάριος Λαζαρίδης
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με σκληρή γλώσσα και αιχμές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επανήλθε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για «κυβερνητική αφωνία» και θέτοντας ζήτημα πολιτικής ευθύνης.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι, παρά τη «συνέντευξη-ομολογία» του Μακάριου Λαζαρίδη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον διατηρεί στη θέση του, σχολιάζοντας με νόημα ότι «προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης». Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (14.04.2026), ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέντευξή στο OPEN, παρουσίασε το πτυχίο του, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. 

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι «σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα», εάν υφυπουργός παραδεχόταν ότι διορίστηκε στο Δημόσιο χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, ενώ κατηγορεί τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι προέβαλε «παιδαριώδη επιχειρήματα» για τον διορισμό και τη μισθολογική του κατάταξη.

Στην ίδια ανακοίνωση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «κοροϊδία των πολιτών», υποστηρίζοντας ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανιζόταν ως απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ εξαπολύει συνολική επίθεση στην κυβέρνηση. «Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κλιμακώνοντας την κριτική, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «οι μάσκες έπεσαν» και ότι «η αριστεία έμεινε στα λόγια», υποστηρίζοντας πως «ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη». Μάλιστα, προσθέτει ότι «το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ 

«Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη- ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο Πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης.

Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας Υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού «φαινόταν» …κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου.

Στην Ελλάδα του κ.Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται.
Οι μάσκες έπεσαν . Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

