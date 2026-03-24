Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για τη φορολόγηση των τραπεζών: Πρόταση στη λογική των «εύκολων λύσεων»

Αιχμηρή απάντηση στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για φορολόγηση των τραπεζών έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας την ως επιλογή που κινείται στη λογική των «εύκολων λύσεων» και αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική γραμμή των στοχευμένων παρεμβάσεων στην οικονομία.

Μιλώντας την Τρίτη (24.03.2026) στο OPEN, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν ακολουθεί μια πολιτική γενικών εξαγγελιών, αλλά μια πολιτική συγκεκριμένων μέτρων, που έχουν ήδη παραγάγει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ως παραδείγματα τις παρεμβάσεις σε διυλιστήρια και ενεργειακές εταιρείες, με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και τις πρωτοβουλίες για περιορισμό τραπεζικών χρεώσεων και ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές. Ειδικά για την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι μια οριζόντια φορολόγηση των τραπεζών δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από τις επιπτώσεις της.

Κατά την κυβερνητική ανάγνωση, μια τέτοια επιλογή ενδέχεται είτε να μετακυλιστεί στους πολίτες είτε να επηρεάσει αρνητικά την πιστωτική επέκταση, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία χρειάζεται σταθερότητα και ρευστότητα. Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι τράπεζες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής λειτουργίας, σημειώνοντας ότι από τη δραστηριότητά τους εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Με αυτό το σκεπτικό, επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση της κυβέρνησης από εκείνη της αντιπολίτευσης, λέγοντας ουσιαστικά ότι η μεν πρώτη εφαρμόζει πολιτικές με συγκεκριμένο αποτύπωμα, η δε δεύτερη προβάλλει προτάσεις που μπορεί να είναι πολιτικά ελκυστικές, αλλά δεν συνοδεύονται -όπως υποστήριξε- από πλήρη κοστολόγηση και σχέδιο εφαρμογής. Στην ίδια γραμμή, παρέπεμψε και στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες επέλεξαν τότε ένα πρόγραμμα «ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων πολιτικών».

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η κρίση του 2026

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε, παράλληλα, να αποσυνδέσει τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται λόγω της τρέχουσας κρίσης από τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη ΔΕΘ. Όπως είπε, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί αφορούν το 2026 και, προς το παρόν, ορίζοντα δύο μηνών, με πρόβλεψη παράτασης μόνο εφόσον η κρίση παραταθεί ή κλιμακωθεί. Αντιθέτως, τα μέτρα της ΔΕΘ αφορούν το 2027 και, κατά συνέπεια, «δεν υπάρχει διακινδύνευση» του σχεδιασμού εκείνου από τις τρέχουσες παρεμβάσεις.

Στην επιχειρηματολογία του πρόσθεσε ότι υπάρχει και πρόσθετο έσοδο άνω των 100 εκατ. ευρώ από την περαιτέρω φορολόγηση των κερδών των καζίνο, καλώντας να μη συγχέονται τα δύο πεδία. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι οι τρέχουσες παρεμβάσεις έχουν αυτοτελή χρηματοδότηση και δεν υπονομεύουν τον ευρύτερο δημοσιονομικό σχεδιασμό για το επόμενο έτος.

Η απάντηση για τον ΕΦΚ και τις μειώσεις στα καύσιμα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης και στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για το ότι δεν επιλέγει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έκανε τη σχετική άσκηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε προσφέρουν μεγαλύτερη ελάφρυνση από εκείνη που θα προέκυπτε από μια μείωση του ΕΦΚ, τουλάχιστον για το δίμηνο που εξετάζεται σήμερα.

Στο diesel, όπως είπε, η Ευρώπη επιτρέπει μείωση του ΕΦΚ κατά 8 λεπτά, ενώ η κυβερνητική παρέμβαση, κατά την παρουσίασή του, κατεβάζει ουσιαστικά την επιβάρυνση από τα 41 στα 21 λεπτά. Αντίστοιχα, για τη βενζίνη σημείωσε ότι, ενώ το επιτρεπόμενο περιθώριο μείωσης είναι 34,1 λεπτά, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αντιστοιχούν -όπως υποστήριξε- σε ελάφρυνση 36 λεπτών για τα τρία τέταρτα της επικράτειας και 43 λεπτών για τα νησιά.

Απαντώντας δε στις συγκρίσεις με την Ισπανία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ότι δεν μπορούν να γίνονται μηχανικά παραλληλισμοί. Υποστήριξε ακόμη ότι μέρος των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στην Ισπανία αντιστοιχεί σε πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τις αρχές του 2026, παραπέμποντας και στις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη θεσπιστεί για φυσικά πρόσωπα, οικογένειες με παιδιά και πολύτεκνους.