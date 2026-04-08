Μεγάλη ένταση Κωνσταντοπούλου – Στραβελάκη στον αέρα εκπομπής: «Μου κάνετε χάρη που είμαι εδώ;»

Όλα άρχισαν από την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλατό του Open

«Άναψαν» τα αίματα στο πλατό του «10 Παντού» στο Open Beyond με την καλεσμένη, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται σε διαφωνία με τον παρουσιαστή της εκπομπής Νίκο Στραβελάκη, και να ανεβαίνουν οι τόνοι. Την ίδια στιγμή η Μίνα Καραμήτρου προσπαθούσε να τους ηρεμήσει.

Αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραπονέθηκε πως ο Νίκος Στραβελάκης δεν την άφηνε να απαντήσει σε ερώτημα που της τέθηκε, με την ένταση να ξεκινάει από εκεί.

Αυτή κλιμακώθηκε όταν η ίδια αναφέρθηκε προς τον δημοσιογράφο για ένα παλαιότερο βίντεο που είχε παίξει στο δελτίο ειδήσεων άλλου καναλιού αναφορικά με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

«Δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε» φώναζε ο παρουσιαστής προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από την πλευρά της ρώταγε με ειρωνεία τον κύριο Στραβελάκη «αν της κάνει χάρη» που την αφήνει να μιλάει στη συνέντευξη που την κάλεσαν.

Δείτε την ένταση από το 03.16.30 του βίντεο.

Η ένταση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, με τον δημοσιογράφο να ζητά διαρκώς από την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τα όσα είπε, με την ίδια από την άλλη να συνεχίζει στον ίδιο τόνο αναφέροντας πως «βάλλομαι από παντού, όπου πηγαίνω».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν για το μπλόκο εφήβων στα social media: Να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ψηφιακό εθισμό νέων
«Ωστόσο, η εθνική δράση από μόνη της δεν αρκεί. Η εθνική μας πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για αυτή τη ευρύτερη ευρωπαϊκή λύση»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1.1.27 ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης με βίντεο στο TikTok και... 6-7
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε το βίντεο λέγοντας 6 - 7 και κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια που έχει γίνει εμμονή τα τελευταία χρόνια για πολλά παιδιά - Επιστολή στην Φον ντερ Λάιεν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 118
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει μέσω TikTok το μπλόκο στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών
Η ανακοίνωση θα γίνει στις 11 το πρωί - Μετά την ανάρτηση στη 1 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων από τους Υπουργούς Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας
O Κυριάκος Μητσοτάκης 33
Το Μαξίμου ζητά άμεσο «ξεκαθάρισμα» για τους γαλάζιους βουλευτές της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γκρίνια» για την οριζόντια άρση ασυλίας
Το κλίμα είναι βαρύ και εν όψει νέων δικογραφιών που εκτιμάται ότι θα έρθουν το επόμενο διάστημα αλλά και λόγω του πολιτικού αντίκτυπου αυτής της εξέλιξης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τηλεφωνικές κλήσεις με τον πρόεδρο του ΔΣΑ καταγγέλλοντας παρεμπόδιση συνέντευξης τύπου
«Είμαστε στο στόχαστρο του Φλωρίδη, που ήδη εργαλειοποίησε τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και τον Πρόεδρο ΔΣΑ για να πλήξουν την δικηγορική μας υπόσταση»
EUROKINISSI 35
