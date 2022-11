Ανάρτηση για την πορεία της οικονομίας και την μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media.

Ο πρωθυπουργός επικαλείται τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα φαίνεται να πετυχαίνει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

«Σύμφωνα με την επίσημη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα προβλέπεται να έχει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ από το 2019 στην ΕΕ», γράφει ο πρωθυπουργός.

Και συνεχίζει: «Σημασία έχει η δημοσιονομική συνέπεια, αλλά και η ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, στην προσέλκυση επενδύσεων και ναι, στη μείωση του χρέους».

According to the official EU Commission forecast, Greece is projected to have the largest decline in debt-to-GDP since 2019 in the EU. Fiscal consistency matters, but so does growth. We will continue on the path of reforms, attracting investment and yes, lowering the debt burden.