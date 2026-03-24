Μιχάλης Κατρίνης στο newsit.gr: Συνέδριο αποφάσεων για το ΠΑΣΟΚ, με στόχο μια νέα δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία

Καθαρή εντολή διακυβέρνησης ζητά το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον Μιχάλη Κατρίνη που περιμένει από το συνέδριο να ρίξει τα «τείχη» και να ανοίξει τον δρόμο για την μεγάλη επιστροφή του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μιχάλης Κατρίνης κάνει λόγο για ένα «συνέδριο αποφάσεων που θα σηματοδοτεί την αφετηρία της πορείας νίκης προς τις εκλογές, για μία νέα δημοκρατική, κοινωνική πλειοψηφία» και τάσσεται υπέρ του άμεσου και ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου με προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Από την εξίσωση δεν εξαιρεί ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αφού ως αντίπαλο για το ΠΑΣΟΚ περιγράφει μόνο τη ΝΔ.

Ο βουλευτής Ηλείας ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «αχρείαστη» επικοινωνιακή ανάδειξη μίας «επιχειρησιακής επιτυχίας» σε έναν πόλεμο που δε θέλουμε να εμπλακούμε, ενώ αντί για μέτρα ανακούφισης των πολιτών από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, της καταλογίζει «επικοινωνιακά παυσίπονα» που δε συνιστούν πραγματική ανακούφιση για την κοινωνία…

Βρισκόμαστε λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτό;

Σε αυτή την πολιτικά κρίσιμη συγκυρία, το Συνέδριό μας δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι μια εσωκομματική υπόθεση. Το διακύβευμα δεν είναι ούτε οι συσχετισμοί, ούτε οι ισορροπίες «εντός των τειχών». Αντίθετα, είναι να ρίξουμε τα «τείχη» και να ανοίξουμε το δρόμο για να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη πατριωτικής ευθύνης, κοινωνικής δικαιοσύνης και θεσμικής σοβαρότητας. Συνεπώς να περιμένετε ένα Συνέδριο αποφάσεων που θα σηματοδοτεί την αφετηρία της πορείας νίκης προς τις εκλογές, για μια νέα δημοκρατική, κοινωνική πλειοψηφία.

Τάσσεστε υπέρ της μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Θα πρέπει να υπάρξει ψήφισμα για να δεσμευθούν οι πάντες;

Εμείς απευθυνόμαστε στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που εκφράζουν το αίτημα να μπει τέλος στη διακυβέρνηση της ΝΔ. Οι πολίτες δεν θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ για να παραμείνει στην κυβέρνηση ο κ. Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη. Θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ γιατί θέλουν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό και ζητάμε μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε όσο πιο καθαρά γίνεται μέσα από το Συνέδριό μας με μια ρήτρα πρώτης εντολής, όπως έχω προτείνει. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τότε αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αν οι πολίτες δεν μας δώσουν την πρώτη θέση στις εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην αντιπολίτευση. Καθαρές κουβέντες, καθαρές λύσεις, καθαρές σχέσεις με τους πολίτες.

Έχετε θέσει ως στόχο την πρωτιά έστω και με μία ψήφο. Αν το πετύχετε, με ποιους θα κυβερνήσετε;

Το να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να έχει την πρωτοβουλία για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας και να το πετύχει, είναι αυτό που προκαλεί πανικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρουν πως είναι ένα απόλυτα ρεαλιστικό ενδεχόμενο και θα κριθεί από τη συμμετοχή των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους στο ΠΑΣΟΚ για μια πατριωτική και προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Κι επειδή το φοβούνται, προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή την προοπτική, επιχειρώντας να εμφανίσουν το ΠΑΣΟΚ χωρίς συμμάχους την επομένη των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ που θα έχει νικήσει στις εκλογές θα έχει και τους συμμάχους για να κυβερνήσει , ότι κι αν λέει η νεοδημοκρατική προπαγάνδα. Γι’ αυτό και το Συνέδριό μας πρέπει να αποφασίσει ότι ο προγραμματικός διάλογος με ορίζοντα την κυβερνητική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ.

Είστε υπέρ του διαλόγου με άλλα κόμματα από τώρα; Και σε ποια βάση;

Είμαι υπέρ του άμεσου και ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου με προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, τα οποία έχουν προσκληθεί, όπως γνωρίζετε, να συμμετέχουν και σε συζήτηση στο πλαίσιο του Συνεδρίου μας. Ένας οργανωμένος διάλογος σε προγραμματικό πλαίσιο οφείλει να καταλήξει στις μεγάλες προτεραιότητες για την χώρα και πάνω σε αυτές πρέπει να χτίσουμε γέφυρες και συνεννοήσεις, ενώνοντας και πολλαπλασιάζοντας δυνάμεις. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το εισόδημα, τη στέγη, τη δημόσια υγεία, τη θεσμική λειτουργία, την ενεργειακή ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική. Μόνον έτσι θα διαπιστωθούν οι δυνατότητες της προγραμματικής σύγκλισης και θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις μιας νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας, υπό έναν αδιαπραγμάτευτο όρο. Το πρωταγωνιστικό και πρώτο ΠΑΣΟΚ.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντίπαλός σας;

Αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ είναι μόνον η ΝΔ και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βάλουμε τέλος σε μια κυβέρνηση που απέτυχε σε όλους τους τομείς και ταυτόχρονα απαξίωσε τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Κι αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι τις κάλπες, καθώς είναι ξεκάθαρο πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αυτή τη στιγμή, οργανωμένα και συντεταγμένα, να εκφράσει την κοινωνική απαίτηση για πολιτική αλλαγή και να εγγυηθεί μια σοβαρή προοδευτική διακυβέρνηση.

Τι φταίει κατά τη γνώμη σας που δεν …ξεκολλάει η βελόνα στις δημοσκοπήσεις;

Πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Η βελόνα δεν ξεκολλάει όσο θα θέλαμε γιατί ακόμα δεν έχουμε πείσει πλήρως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι όχι απλώς ένα σοβαρό κόμμα, αλλά η επόμενη αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης.

Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι έχουμε θέσεις, στελέχη και κοινοβουλευτική επάρκεια. Αυτό που ζητά πιο έντονα είναι πολιτική αυτοπεποίθηση, ενιαίο μήνυμα και καθαρή εικόνα για το “τι θα κάνετε διαφορετικά από την πρώτη μέρα”. Εκεί πρέπει να γίνουμε πιο διεισδυτικοί, πιο κατανοητοί και πιο αποφασιστικοί. Οι δημοσκοπήσεις δεν αλλάζουν μόνο με σωστές προτάσεις. Αλλάζουν όταν ο πολίτης νιώσει ότι έχει την επιλογή μιας δύναμης που είναι έτοιμη να συγκρουστεί, να κάνει τομές, να φέρει την πολιτική αλλαγή και να κυβερνήσει. Αυτή την ετοιμότητα πρέπει το Συνέδριό μας να τη φέρει σε πρώτο πλάνο.

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Βγάλατε μία οργίλη ανακοίνωση μετά την κατάρριψη δύο πυραύλων από ελληνικούς πάτριοτ. Εκτιμάτε ότι μπήκαμε στον πόλεμο;

Στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας της χώρας δεν χωρούν αυτοσχεδιασμοί και πολύ περισσότερο δεν χωρά διαχείριση με όρους πολιτικών εντυπώσεων που αφορούν την «επόμενη μέρα» της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα στη σύρραξη, το ΓΕΕΘΑ βγάζει μια πολύ προσεκτική ανακοίνωση για το γεγονός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θεωρεί σκόπιμο να πανηγυρίσει συγχαίροντας την ελληνική πολεμική αεροπορία που κατέρριψε τους ιρανικούς πυραύλους! Αναδεικνύει, για καθαρά δικούς του λόγους, τη συμμετοχή ελληνικού οπλικού συστήματος σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όταν όλοι γνωρίζουμε τον σκοπό για τον οποίο εστάλη το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα και δεν αφορά σε καμία περίπτωση εμπόλεμη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνιακή ανάδειξη από την ελληνική κυβέρνηση μιας «επιχειρησιακής επιτυχίας» σε έναν πόλεμο που δε θέλουμε να εμπλακούμε, μάλλον αχρείαστη ήταν. Αυτό στηλιτεύσαμε, άμεσα και απερίφραστα.

Φοβάστε περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας;

Όταν μια περιφερειακή σύγκρουση κλιμακώνεται, καμία χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στο επιχειρησιακό πεδίο δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Γι’ αυτό χρειάζεται διπλωματική εγρήγορση, ευρωπαϊκός συντονισμός και ξεκάθαρη θέση από την ελληνική πλευρά. Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή έθεσε δύο «κόκκινες» γραμμές: την μη εμπλοκή της χώρας (άμεση ή έμμεση) στην σύρραξη και την αποφυγή επιχειρήσεων από ελληνικό έδαφος. Η χώρα χρειάζεται εθνική σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακή διαχείριση του κινδύνου. Ο πραγματικός πατριωτισμός είναι να προστατεύεις τη χώρα από τη διολίσθηση σε μια εμπλοκή, χωρίς το παραμικρό εθνικό όφελος.

Τι μέτρα θα έπρεπε να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που προκύπτει ήδη από τον πόλεμο;

Η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε πέντε άμεσες κινήσεις: προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, πραγματικό πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα, όχι μόνο στη λιανική αλλά και στα διυλιστήρια, εντατικούς ελέγχους στην αγορά με δημοσιοποίηση προστίμων για αισχροκέρδεια και τέλος, στοχευμένη ενίσχυση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει από την πρώτη στιγμή στην ανάγκη παρεμβάσεων, αλλά η κυβέρνηση αδρανεί και καθυστερεί. Χρησιμοποιεί επικοινωνιακά «παυσίπονα», αντί για πραγματική παρέμβαση στην αγορά και πραγματική ανακούφιση στην κοινωνία. Έτσι, η ακρίβεια του πολέμου έρχεται να προστεθεί πάνω στην σωρευτική αύξηση 30% του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια. Με την κυβέρνηση να παριστάνει τον παρατηρητή, η κοινωνία πληρώνει ήδη τον βαρύ λογαριασμό και φοβάμαι ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.