Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για μπλόκα αγροτών: Κανείς δεν μπορεί να καταλαμβάνει τελωνεία και λιμάνια

«Ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε είναι εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι που υπηρετούν την ασφάλεια»
Μπλόκα αγροτών / EUROKINISSI

«Το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι αυτονόητο και συνταγματικό», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών και στις μαζικές κινητοποιήσεις του γεωργικού και του κτηνοτροφικού τομέα.

«Οι διαδηλώσεις των αγροτών είναι μαζικές, έχουν την ευκαιρία και μέσα από τα ΜΜΕ να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Από κει και πέρα, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να δούμε: είναι κλειστές οι Εθνικές Οδοί αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι» σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Ο ίδιος σημείωσε πως υπάρχουν 2 προϋποθέσεις: η μη άσκηση βίας, η οποία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, και κάποιες κρίσιμες υποδομές οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν, καθώς κοστίζουν δημόσιο χρήμα, δημόσιο συμφέρον, εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη. «Εκεί (σε τελωνεία και λιμάνια) δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών».

 

«Όταν πας και καταλαμβάνεις ένα τελωνείο, που είναι η είσοδος-έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κοστίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς. Μέσα από τη συνεννόηση όμως βρίσκονται λύσεις» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας, ο υπουργός σχολίασε: «Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε αυτό είναι ζήτημα που μπορεί κανείς να ανεχτεί. Δημιουργήθηκε ένα περιστατικό στον Πλατύκαμπο στη Λάρισα, είδαν όλοι τι συνέβη και σε ό,τι αφορά στην άσκηση βίας. Ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε είναι εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι που υπηρετούν την ασφάλεια. Για ποιον λόγο να γίνεται σάκος του μποξ ένας αστυνομικός; Εν πάση περιπτώσει θεωρώ το περιστατικό λήξαν, δεν υπάρχει από την πλευρά της Αστυνομίας καμία διάθεση σύγκρουσης και βίας, είμαστε στη λογική της συνδιαλλαγής και της συνεννόησης».

Κατέληξε λέγοντας πως: «Είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο τους. Από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα που έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση».

