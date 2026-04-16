«Μονομαχία» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Τοξικότητα, Μυλωνάκης, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο

Σε «μονομαχία» εφ’ όλης της ύλης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η προ ημερησία διατάξεως συζήτηση την Πέμπτη (16.04.2026) στη Βουλή για το κράτος δικαίου, διαδικασία που έγινε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.

Η αναμέτρηση που είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή την Πέμπτη, κυμάνθηκε σε υψηλούς τόνους και επικεντρώθηκε στην τοξικότητα, στον νοσηλευόμενο με βαρύ εγκεφαλικό Γιώργο Μυλωνάκη, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στις εκλογές και στο βάθος στις θεσμικές τομές στο Σύνταγμα, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός αξιοποιώντας το βήμα του Κοινοβουλίου και με αφορμή το κλίμα πόλωσης, κυρίως από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε σχέση με μία σειρά υποθέσεων που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, έστειλε μήνυμα κατά της τοξικότητας.

Στη σκιά της σοβαρής περιπέτειας υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστησε την προσοχή όλων στις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν στους δέκτες αυτού του κλίματος, μιλώντας για έναν «δολοφονικό «βούρκο», ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια».

Κ. Μητσοτάκης: «Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι – Έφτασε να δίνει μάχη για τη ζωή του ο Γ. Μυλωνάκης»

«Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται «σφαίρες» (…). Πριν από δύο εβδομάδες, η εφημερίδα «Documento» δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο: «Σοκ και δέος με Μυλωνάκη». «Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα» σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία ”Αδελφότητα Ροδόσταυρων”». Φέρεται «ο εξ απορρήτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και για το πώς θα καλυφθεί» μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα» δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι είδε ποτέ ξανά δεν είδε τον Γιώργο Μυλωνάκη, έναν «σκληρό άνθρωπο», όπως είπε, «τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες».

«Όμως, έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς – και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς – το βάρος το ψυχολογικό στο οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές τους, για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του, με αυτές τις αθλιότητες;» πρόσθεσε σε έντονο ύψος ο Πρωθυπουργός, για να αναφερθεί στη συνέχεια και σε δημοσιεύματα της ίδιας εφημερίδας κατά της συζύγου του, Μαρέβας, με στόχο να χτυπήσουν τον ίδιο, όπως είπε.

«…Να διαλύσει την οικογένειά μου, για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε! Οι ίδιες αθλιότητες με σκοπό μία παράταξη, για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά, οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, όλα στον «μύλο» της πολιτικής αντιπαράθεσης, τα παιδιά μας» δήλωσε σε έντονο ύφος.

Ν. Ανδρουλάκης: «Μιλάτε εσείς για τοξικότητα σε εμένα;

‘Έντονη ήταν και η αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός; Είμαστε όλοι τοξικοί και αυτός είναι ο φάρος του ορθού λόγου, του ρεαλισμού και του πολιτισμού στο Κοινοβούλιο.

Μιλάτε εσείς, κ. Μητσοτάκη, και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε εμένα; Μετά την έρευνα των ευρωπαϊκών θεσμών και την ενημέρωσή μου μετά από έλεγχο 400 τηλεφώνων ευρωβουλευτών, ότι ήμουν το πρώτο κρούσμα του Predator στις Βρυξέλλες, πέρασα σαν έντιμος δημοκράτης το κατώφλι του Αρείου Πάγου για να καταγγείλω αυτό το περιστατικό. Από την επόμενη ώρα στα social media, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φιλικές σας εφημερίδες μιλούσαν για «πράκτορα της Αρμενίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας», «ενδοοικογενειακή βία» και άλλες αθλιότητες, για να εμφανίσετε το θύμα ως θύτη και μιλάτε εσείς, ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας; Λίγη ντροπή κ. Μητσοτάκη. Λίγη ντροπή. Είστε κατώτερος των περιστάσεων», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κ. Μητσοτάκης: «Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αθωώσει τους βουλευτές μας, θα ζητήσετε συγγνώμη;»

Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης βρέθηκαν στα «χαρακώματα» και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ψέματα τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τόνισε με έμφαση προς τη Χαριλάου Τρικούπη ότι «προφανώς δεν μπορεί ερευνήσει υποθέσεις που αφορούσαν άλλες περιόδους διακυβέρνησης», υπονοώντας ότι ανάλογα ευρήματα για εξυπηρετήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων θα υπήρχαν και για τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για «επιλεκτικές διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό» και ζήτησε να προχωρήσει με ταχύτητα στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων και να αποφανθεί άμεσα ποιους και με τι κατηγορίες θα στείλει τελικά στο ακροατήριο και να αποφασίσει και αν πρόκειται να αρχειοθετήσει κάποιες υποθέσεις. «Και με αυτόν τον τρόπο να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της» τόνισε, σημειώνοντας ότι η άρση ασυλίας των βουλευτών – η οποία δρομολογείται για τις 22 Απριλίου – «δεν συνεπάγεται ενοχή τους».

«Μπορώ να ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το απολύτως αυτονόητο… να μην κρατάει ομήρους 11 βουλευτές αυτής της παράταξης. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους αθωώσει, θα ζητήσετε συγγνώμη» έθεσε το ερώτημα ο Πρωθυπουργός.

Ν. Ανδρουλάκης: «Δεκατρία στα 13 στελέχη της Ν.Δ. οι κατηγορούμενοι στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Κάνατε την Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας «κορωνίδα της διαφθοράς» την κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…

«Είστε αμετανόητοι (…). Υπουργός σας ισχυρίζεται ότι… και λίγα κλέψατε! Ντρέπεται και η ντροπή… Αυτά είναι τα νέα ήθη που θα φέρνατε στον τόπο. Εγκληματική οργάνωση να κλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε για πρώτη φορά στα χρονικά. Γι’ αυτό ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 στα 13 στελέχη της ΝΔ οι κατηγορούμενοι στη νέα δικογραφία – και έπεται συνέχεια» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «βαθύ «γαλάζιο» σκάνδαλο».

«Δεν ακούσατε για τα «χεράτα», για τα «φορετά», για τους ελέγχους που δεν πρέπει να γίνουν στα δικά σας παιδιά, για τη φεράρι της τομεάρχη σας;».

Απάντηση Μητσοτάκη με λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου

«Έχει και όριο και η απάτη κύριε Ανδρουλάκη» απάντησε ο Πρωθυπουργός, θυμίζοντας λόγια τους Θεόδωρου Πάγκαλου σε συνέλευση παρουσία αγροτοσυνδικαλιστών – μελών του ΠΑΣΟΚ αγροτών στην Κρήτη, όταν τους είπε: «Θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεφτών (…). Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική, να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από ό,τι έχετε, όχι τετραπλάσια».

«Τον ξέρετε τον κ. Λαμπράκη κ. Ανδρουλάκη; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Ο δικός σας κουμπάρος είναι προφυλακισμένος κ. Ανδρουλάκη», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Αιχμές Ανδρουλάκη για τη μη αποπομπή Λαζαρίδη από την Κυβέρνηση

«Με τη δική μου πλάτη δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από τον Ελληνικό λαό. Με τη δική σας πλάτη τον έχουν κατακλέψει κ. Μητσοτάκη», ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επετέθη στον Πρωθυπουργό και για την υπόθεση Λαζαρίδη, καλώντας τον να τον αποπέμψει από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

« Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι. Πριν από μερικές ώρες, παραδέχθηκε ότι παρανόμησε. Δηλαδή, θα μείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, κ. Μητσοτάκη (…). Εκτός, αν τον κρατάτε για … την ομορφιά του. Διότι, όταν τον προσέλαβαν ως Ειδικό Συνεργάτη, μας είπε ότι αυτό τελικά ήταν το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ε, αν είναι για την ομορφιά του, να τον κρατήσετε, λοιπόν» δήλωσε, με ειρωνική διάθεση ο Ν. Ανδρουλάκης.

Ν. Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης και κανείς άλλος πίσω από τις υποκλοπές – Εκβιάζεστε από τον Ντίλιαν»

Ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, θύμα των οποίων υπήρξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπίας εις βάρος της Ελλάδας αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω από όλα και κάνεις άλλος», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Αν εγώ ήμουν Πρωθυπουργός και γινόταν απόπειρα να μου παγιδεύσουν τη μισή κυβέρνηση, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, το πρώτο πράγμα που θα έκανα, θα ήταν να πάω εγώ ως Πρωθυπουργός στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης;» αναρωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό «εκβιαζόμενο» από τον απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ κ. Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε για την εμπορεία του λογισμικού Predator.

Κ. Μητσοτάκης: «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο…»

«Αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο ο οποίος έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει» απάντησε ο Πρωθυπουργός και παρέπεμψε στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που απεφάνθη ότι δεν ενεπλάκη το ελληνικό δημόσιο και έκρινε ένοχους τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator.

«Αλλά μου κάνει εντύπωση, ο Άρειος Πάγος, κ. Ανδρουλάκη, είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και κακός όταν αποφαίνεται για τα θέματα των υποκλοπών; Έτσι αντιλαμβάνεστε εσείς τη δικαιοσύνη, ως α λα καρτ; Και, εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση αυτή ερευνάται ή όχι από τη Δικαιοσύνη;» διερωτήθη με έμφαση ο Κ. Μητσοτάκης.

Κ. Μητσοτάκης: «Ονειρεύεστε αυτοδύναμη ΝΔ, για να βγείτε από τη δύσκολη θέση»

Ο Πρωθυπουργός απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εκλογές, σχολίασε ότι το θέτει με «σφιγμένο τρόπο». ««Μπας και το κάνει δεκτό;». Αυτή την εντύπωση μου δώσατε» δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας.

«Νομίζω ότι στον ύπνο σας αυτό το οποίο βασικά θέλετε είναι να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, για να σας βγάλει από τη δυσκολία να πρέπει να πάρετε αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές» πρόσθεσε δεικτικά.

Κ. Μητσοτάκης: «Στις 15 Μαΐου ξεκινά η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Τέλος ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου και θα αφορά ένα πακέτο περίπου 25 άρθρων, βασισμένο στην πρόταση που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το 2018 και η οποία τώρα επαναδιαμορφώνεται.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη συναινέσεων, με την αντιπολίτευση να ζητά σαφείς εγγυήσεις για τον χαρακτήρα των αλλαγών.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ μίλησε για θεσμικές τομές όπως προβλέψεις για την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέριμνα στο Σύνταγμα για την προσιτή στέγη, νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των κομμάτων αλλά και αλλαγές στα άρθρα 51 και 54 του Συντάγματος, που αφορούν τον εκλογικό νόμο.

«Μετά τις εκλογές να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, και κάλεσε τα κόμματα σε συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή αλλά και για ένα μεικτό σύστημα με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες, όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα.