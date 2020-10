Ν. Δένδιας: Να κριθεί από τις πράξεις της κι όχι από τα λόγια της η Τουρκία

Από το Ερεβάν ο Νίκος Δένδιας σχολίασε την τουρκική προκλητικότητα. Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε πως η Τουρκία πρέπει να κριθεί από τις πράξεις της και όχι από τα λόγια της.

Ο κ. Δένδιας που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αρμενία διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι “η θέση μας ήταν σαφής από την αρχή. Ήμασταν πάντα έτοιμοι να ξεκινήσουμε διάλογο με καλή πίστη βάσει του διεθνούς δικαίου και της αρχής των καλών γειτονικών σχέσεων. Ωστόσο, αντί για πρόσκληση σε συνομιλίες, κάτι το οποίο παρεμπιπτόντως είχε συμφωνηθεί, αντιμετωπίζουμε και πάλι μια επανάληψη των προκλητικών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας”.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, όλες οι εντάσεις στην περιοχή, στη Συρία, το Ιράκ, την Κύπρο, τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο έχουν έναν γνωστό κοινό παρονομαστή: την Τουρκία, η οποία παράλληλα αγνοεί και την έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας.

Όλα αυτά την ώρα που βρίσκονται εκτάκτως σε εξέλιξη οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ανάμειξή της στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη να τηρηθεί αυστηρά η κατάπαυση του πυρός και την ανάγκη να βρεθεί λύση μέσω της διπλωματικής οδού, με την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση της ομάδας του Μινσκ στη βάση του διεθνούς δικαίου.

“Η παρέμβαση της Άγκυρας σε μια ακόμη σύγκρουση είναι πραγματικά ανησυχητική και έχει δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες διεθνώς”, τόνισε.

“Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής κοινότητα να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εκείνων που πυροδότησαν και συντηρούν τις εντάσεις και εκείνων που διατηρούν εποικοδομητική προσέγγιση και παραμένουν προσηλωμένοι στην ειρηνική επίλυση των διαφορών”.

Ανέφερε μάλιστα ότι η Ελλάδα ζήτησε την άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός, σημείωσε την ανάγκη να γίνει προσπάθεια για ειρηνική λύση υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ, ενώ παρότρυνε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει έκκληση για την παύση των παρεμβάσεων εξωτερικών παραγόντων.

#Yerevan: Expanded talks b/w 🇬🇷🇦🇲delegations under FMs @NikosDendias & @ZMnatsakanyan – focus on coop, dvpts in Nagorno-Karabakh & #EasternMediterranean, and #EU-Armenia relations.



Διερυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών 🇬🇷🇦🇲υπό τους ΥΠΕΞ Ν.Δένδια & Z.Mnatsakanyan pic.twitter.com/LCTOBYWnkZ