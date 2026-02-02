Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Αποχωρούν Μπίστης και εννέα ακόμη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, διαφωνία για την «φωτογραφική αποδοκιμασία» Τσίπρα

Aιχμές» κατά του γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη
Νίκος Μπίστης
Ο Νίκος Μπίστης (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μπίστης, κάνοντας λόγο για βαθύ πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο. Στην κοινή τους δήλωση, εκφράζουν την πλήρη δυσαρέσκειά τους για τη στρατηγική και τις αποφάσεις του κόμματος ενώ αναφέρονται και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Εκτός από τον Νίκο Μπίστη, από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν οι Σταύρος Ακριτίδης, Σπύρος Βάρελης, Καίτη Θεοχάρη, Πολύβιος Κατσάνης, Σοφία Πανδή, Φωτεινή Σιάνου, Άρης Στυλιανού, Γρηγόρης Τσαπαρέλης και Πετρος Φιλίππου. «Αρνούμαστε να εγκλωβιστούμε σε μια ατέρμονη ομφαλοσκόπηση γύρω από την “καθαρότητα” της ταυτότητας της Αριστεράς», αναφέρουν.

Τα δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς σημειώνουν ότι η Νέα Αριστερά παραμένει εγκλωβισμένη σε εσωτερικές αντιθέσεις, εκφράζουν την πλήρη δυσαρέσκειά τους για τη στρατηγική και τις αποφάσεις του κόμματος και τονίζουν ότι η πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου διαιωνίζει την παραλυτική ισορροπία και προετοιμάζει νέα κρίση.

 

«Σε δύο μόνο σημεία υπήρξε σαφήνεια στην απόφαση του Συνεδρίου: στην φωτογραφική αποδοκιμασία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και στην απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. Αυτή την πολιτικά καταστροφική επιλογή ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να υπηρετήσουμε. Αντιθέτως, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε ενεργά στο εγχείρημα της ανασύνθεσης του συνόλου της Αριστεράς, παράλληλα με τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων», τονίζουν παράλληλα με νόημα τα δέκα παραιτηθέντα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

