ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα μάχη χαρακωμάτων μεταξύ της κεντροαριστεράς με το ρήγμα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του «μετώπου» ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς να βαθαίνει ακόμα περισσότερο.

Μετά την σκληρή κόντρα που προκάλεσε η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μπει σε συνεννοήσεις με τη ΝΔ για την πλήρωση των επικεφαλής συνταγματικών Ανεξάρτητων Αρχών, που απαιτεί ευρύτερες πλειοψηφίες, το «δεύτερο» χτύπημα μεταξύ των «ενοίκων» της κεντροαριστερής πολυκατοικίας έρχεται από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με την κατάθεση δικής τους διαφοροποιημένης πρότασης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμαπτζή αναφορικά με την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αιτιολογούν την πρωτοβουλία τους αναφέροντας ότι «η κοινή πρωτοβουλία των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδων αναδεικνύει την ανάγκη πλήρους κοινοβουλευτικής διερεύνησης, με σαφή στόχο την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών, την ανάδειξη των ευθυνών και τη διασφάλιση ότι ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων και τη λειτουργία των θεσμών αντιμετωπίζονται με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας» δηλώντας εμμέσως πλην σαφώς με τον τρόπο αυτό ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι “λαϊτ” κατά των υπουργών της ΝΔ.

Η κίνηση αυτή, είναι ενδεικτική της μάχης επικυριαρχίας που πλέον μαίνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και των πιέσεων που ασκούνται σε αυτή κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα Τσίπρα.