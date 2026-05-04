Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την κατάθεση διαφοροποιημένης πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ Σπήλιου Λυβανού και Φωτεινής Αραμαπτζή
ΣΥΡΙΖΑ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Νέα μάχη χαρακωμάτων μεταξύ της κεντροαριστεράς με το ρήγμα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του «μετώπου» ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς να βαθαίνει ακόμα περισσότερο. 

Μετά την σκληρή κόντρα που προκάλεσε η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μπει σε συνεννοήσεις με τη ΝΔ για την πλήρωση των επικεφαλής συνταγματικών Ανεξάρτητων Αρχών, που απαιτεί ευρύτερες πλειοψηφίες, το «δεύτερο» χτύπημα μεταξύ των «ενοίκων» της κεντροαριστερής πολυκατοικίας έρχεται από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με την κατάθεση δικής τους διαφοροποιημένης πρότασης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμαπτζή αναφορικά με την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αιτιολογούν την πρωτοβουλία τους αναφέροντας ότι «η κοινή πρωτοβουλία των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδων αναδεικνύει την ανάγκη πλήρους κοινοβουλευτικής διερεύνησης, με σαφή στόχο την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών, την ανάδειξη των ευθυνών και τη διασφάλιση ότι ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων και τη λειτουργία των θεσμών αντιμετωπίζονται με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας» δηλώντας εμμέσως πλην σαφώς με τον τρόπο αυτό ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι “λαϊτ” κατά των υπουργών της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή

Η κίνηση αυτή, είναι ενδεικτική της μάχης επικυριαρχίας που πλέον μαίνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και των πιέσεων που ασκούνται σε αυτή κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα Τσίπρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
69
59
47
46
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαστήματος και της ψηφιακής ασφάλειας – Συνάντηση Παπαστεργίου με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius
Σε συνέχεια της επιτυχούς εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων, Αθήνα και EE συζητούν εθνικές στρατηγικές για δορυφορικές εφαρμογές, κυβερνοασφάλεια και τη μελλοντική ελληνική προτεραιότητα στην προεδρία του Συμβουλίου
Παπαστεργίου Kubilius
Η ΝΔ έτοιμη να απορρίψει την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπενθυμίζεται ότι η Φωτεινή Αραμπατζή είχε ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής για την περίπτωσή της, σε αντίθεση με τον Σπήλιο Λιβανό που δεν είχε διατυπώσει αντίστοιχο αίτημα
Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή
Σε προεκλογική τροχιά το ΠΑΣΟΚ: Επίθεση στη ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, «Σπίτι μου ΙΙ» και τραπεζικά
Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να ρωτούν αν θα απορρίψει η κυβέρνηση την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής που κατέθεσε η «πράσινη ΚΟ» για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή
Νίκος Ανδρουλάκης
Μήνας «φωτιά» ο Μάιος για τη ΝΔ: Το συνέδριο, οι γκρίνιες και τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Ο Μάιος εκτιμάται από κυβερνητικά στελέχη ότι είναι ορόσημο για τη… φυγή προς τα μπρος του κυβερνώντος κόμματος και προσδοκούν και σε αλλαγή της δημοσκοπικής εικόνας για τη ΝΔ
O Κυριάκος Μητσοτάκης
Άκης Σκέρτσος: Παντελώς ανυπόστατο το πρωτοσέλιδο της Εστίας για συναντήσεις μου με τον Γιάννη Στουρνάρα
«Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας», σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας
Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος
Newsit logo
Newsit logo