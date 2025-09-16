Νέα κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για την κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου

Συμβαίνει τώρα:
Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία αναφορικά με την Πόπη Σεμερτζίδου, το όνομα της οποίας ενεπλάκη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεσμεύτηκε η περιουσία της.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 τόνισε πως έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου από τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές κάνουν κακό στα κόμματα αλλά και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία, με το ΠΑΣΟΚ να βγαίνει στην αντεπίθεση.

Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας πως «η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τόση μυστικότητα;

Είμαστε σίγουροι ότι η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησης της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν».

Κυβερνητικοί κύκλοι σχολιάζοντας την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ τόνιζαν χαρακτηριστικά: «Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου «εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία» ενώ πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής», παραπέμποντας για απαντήσεις στη Ν.Δ., η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.

Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας».

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε και απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές αναφέρθηκε σε δηλώσεις που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Φαντάζομαι από τη στιγμή που ξεκινάει μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, θεωρώ, στη λογική της αναστολής.
Δεν σας το αναγγέλλω, όμως, εγώ, αυτό. Πρέπει να το πει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία».

Αφού η πολιτεύτρια με τις φεράρι από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί ΘΑ το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;

Μη νευριάζετε, κ. Μαρινάκη.
Υπομονή, θα ξεσκεπάζουμε όλες τις λαθροχειρίες σας». 

