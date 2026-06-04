Η ομιλία Σαμαρά στην Κρήτη, τα σενάρια εκλογών και οι όροι Καραμανλή για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Νέο κύκλο πολιτικής κινητικότητας προκαλούν τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που στο παρασκήνιο παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για το εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή που μεταδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (04.06.2026) στην εκπομπή Live News, η φημολογία περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες συνδέεται και με την προσπάθεια να αναγκαστούν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανοίξουν πρόωρα τα χαρτιά τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων, καθώς η αυριανή (05.06.2026) ομιλία του στην Κρήτη αντιμετωπίζεται ως ακόμη ένα βήμα πολιτικής αυτονόμησης, έστω και αν, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, δεν αναμένεται να ανακοινώσει κόμμα. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για εκλογές τον Σεπτέμβριο επανέρχεται, με τη Χριστίνα Κοραή να μεταδίδει ότι ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει επιτάχυνση των ψηφοδελτίων και ότι ο μηχανισμός του υπουργείου Εσωτερικών προετοιμάζεται ώστε να είναι τεχνικά έτοιμος.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εφόσον δεν υπάρξουν ανοιχτές δικογραφίες ή άλλες πολιτικές εμπλοκές, το σενάριο του Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να αποκλειστεί. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ορίζοντας μετατίθεται για το 2027, με πιθανότερο χρόνο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, καθώς ο πρωθυπουργός έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι προτίθεται να εξαντλήσει την τετραετία.

Ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έδωσε εντολή στον Θανάση Νέζη να επιταχύνει τη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την προετοιμασία του υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογική διαδικασία, τροφοδοτεί εκ νέου τη συζήτηση για πιθανές κάλπες τον Σεπτέμβριο.

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Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Εσωτερικών έχουν ήδη ξεκινήσει συσκέψεις για τις τεχνικές προετοιμασίες, από την επιστολική ψήφο και το ειδικό χαρτί ασφαλείας έως τα εκλογικά τμήματα και τις κάλπες, καθώς οι εθνικές εκλογές απαιτούν μεγάλο χρόνο οργανωτικής προετοιμασίας.

Η ομιλία Σαμαρά στην Κρήτη

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αυριανή (05.06.2026) παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη, όπου ο πρώην πρωθυπουργός έχει προσκληθεί από think tank. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση νέου κόμματος, ωστόσο η ομιλία του θα έχει έντονο πολιτικό βάρος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ασκήσει δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα πλαίσιο θέσεων που περιγράφεται ως «η Ελλάδα του Αντώνη Σαμαρά». Η φράση αυτή ερμηνεύεται ως κίνηση με σαφές προγραμματικό αποτύπωμα, ακόμη και αν δεν συνοδεύεται από τυπική κομματική αναγγελία.

Ενδεικτικό της κινητικότητας του πρώην πρωθυπουργού είναι ότι, ενώ αρχικά επρόκειτο να επιστρέψει στην Αθήνα το πρωί του Σαββάτου (06.06.2026), τελικά θα παραμείνει στην Κρήτη λόγω του μεγάλου αριθμού κατ’ ιδίαν συναντήσεων που έχουν ζητηθεί.

Το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Καραμανλή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μέχρι τώρα στάση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος φέρεται να έχει σχεδόν πλήρη ταύτιση απόψεων με τον Αντώνη Σαμαρά και να μην έχει καμία ουσιαστική επαφή με τον σημερινό πρωθυπουργό.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξανόμενη πίεση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πρώην πρωθυπουργών. Για τον Αντώνη Σαμαρά, πάντως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο.

Αντιθέτως, για τον Κώστα Καραμανλή -σύμφωνα με πληροφορίες-, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλάμβανε ο ίδιος την πρωτοβουλία για απευθείας συνάντηση, ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα την αρνούνταν. Με μία προϋπόθεση: χωρίς μεσολαβητές.