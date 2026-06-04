ΟΗΕ: Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Με ρηματική διακοίνωση προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ελλάδα επανέφερε τις πάγιες θέσεις της για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, απαντώντας σε ζητήματα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο σχετικών διαδικασιών του ΟΗΕ. Στο κείμενο, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι η μουσουλμανική μειονότητα αναγνωρίζεται αποκλειστικά ως θρησκευτική μειονότητα, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, και αριθμεί περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες.

Η ρηματική διακοίνωση, που κατατέθηκε από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ στις 30 Μαρτίου 2026, αναφέρεται εκτενώς στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εκπαιδευτικά δικαιώματα, στις θρησκευτικές ελευθερίες και στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας που ισχύει στη χώρα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάνης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

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«Σταθερή προσήλωση στα εκπαιδευτικά δικαιώματα»

Στο κείμενο της διακοίνωσης, η ελληνική πλευρά τονίζει ότι παραμένει «σταθερά προσηλωμένη» στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας, με στόχο κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ίσες ευκαιρίες για το μέλλον.

«Ο κεντρικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι σαφής: να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί της μειονότητας θα απολαμβάνει εκπαίδευση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, η οποία θα του επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και ίσες ευκαιρίες για το μέλλον», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επίκληση της Συνθήκης της Λωζάνης

Η Αθήνα επισημαίνει ότι η μουσουλμανική μειονότητα αναγνωρίζεται ως θρησκευτική μειονότητα βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και όχι με εθνοτικά κριτήρια, επαναλαμβάνοντας μια πάγια θέση της ελληνικής διπλωματίας.

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Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τα μέλη της μειονότητας απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το ελληνικό Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Πλήρη δικαιώματα και ειδικές προστασίες»

Στη διακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στις εγγυήσεις που παρέχονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής.

«Τα μέλη της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής», σημειώνεται.