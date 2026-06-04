Πολιτική

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,5% η ΝΔ, δεύτερη σταθερά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και μεγαλώνει η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ – Πρώτη σε δημοτικότητα η Καρυστιανού

Στο ερώτημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, το 61% απαντάει «πολιτική αλλαγή»
Τσίπρας, Καρυστιανού
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
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Το πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου μετά την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/6/26) στο MEGA.

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστό 28,5%, με δεύτερη σταθερά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 11,2% και από 10,4% συγκεντρώνουν το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 10,4% και η «Πλεύση Ελευθερίας».

Κάθε μέρα που περνάει, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται να ανεβάζει τα ποσοστά του, την ώρα που η «ψαλίδα» με το ΠΑΣΟΚ ανοίγει όλο και περισσότερο. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων φτάνει στο 4,3% με σταθερά μπροστά, την ΕΛΑΣ.

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Την ίδια ώρα, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται πρώτη σε δημοτικότητα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών με ποσοστό 39% ενώ καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28%. Στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, και ακολουθούν Ανδρουλάκης και Καρυστιανού με 6%

Στο ερώτημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, το 61% απαντάει «πολιτική αλλαγή»…

Οι πολίτες, σε ποσοστό 69% δηλώνουν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ για το 47% το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια. Το 69% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

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To 66% αξιολογεί αρνητικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό ενώ σε ποσοστό 80% οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά το ΠΑΣΟΚ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση.

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