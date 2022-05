Στις ΗΠΑ βρίσκεται η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως που συνοδεύει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κάνει μια σειρά από επαφές για την προώθηση της Ελληνο-Αμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης

Αύριο Τετάρτη μάλιστα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως θα κάνει την παρουσίαση της Ελληνο-Αμερικανικής συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκπροσώπους 20 κορυφαίων Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, ενώ έχουν προγραμματιστεί και διμερείς συζητήσεις στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education, ΙΙΕ) στην Ουάσινγκτον.

Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (https://www.iie.org/Programs/International-Academic-Partnership-Program) που δρομολόγησε και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το Σεπτέμβριο του 2019, η Υπουργός θα αναπτύξει ενώπιον των παρευρισκόμενων τις συνεργασίες που ήδη έχουν εγκαθιδρυθεί από την εκκίνηση του προγράμματος καθώς και τις μεταρρυθμίσεις τις τελευταίας τριετίας που καθιστούν τις συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού πιο πρόσφορες και πολυδιάστατες. Παράλληλα, θα προβεί σε επιμέρους διαλόγους με εκπροσώπους των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, όπως Johns Hopkins University, Stockton University, University of Pennsylvania, Georgetown University, και William and Marry University, με στόχο αφ’ ενός την ενημέρωση για την πορεία των ήδη υπαρχουσών συνεργειών, αφ’ ετέρου την προσέλκυση νέων, μέσα από την ανάδειξη της χώρας μας σε αξιόπιστο εταίρο και διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο.

Η Νίκη Κεραμέως έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Georgetown John DeGioia, με την Αναπλ. Υπουργό Εξωτερικών υπεύθυνη για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού Lee Satterfield, με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία των ΗΠΑ, συμμετείχε στην ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Joe Biden και το Λευκό Οίκο, όπου συνομίλησε με την Πρόεδρο της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Nancy Pelosi και το Γερουσιαστή Bob Menendez, μεταξύ άλλων.

Η Υπουργός θα συναντήσει επίσης την Αναπλ. Υπουργό Παιδείας υπεύθυνη για θέματα διεθνών σχέσεων κα Cindy Marten στο Αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας, ενώ θα ξεναγηθεί στο Αμερικανικό Μουσείο Μνήμης Ολοκαυτώματος από κ. Tad Stahnke, Διευθυντή του Μουσείου, αρμόδιου για τη Διεθνή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα, την Πρωτοβουλία για την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τον Αντισημιτισμό και την κα Ilana Weinberg, υπεύθυνη διεθνών προγραμμάτων.

Η διμερής συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει και στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια βαθμίδα συνέργειες με τις ΗΠΑ, μέσα από προγράμματα όπως το “Tech Girls”, ένα θερινό πρόγραμμα σπουδών με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη κοριτσιών 15-17 ετών προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), ο διαγωνισμός STEM Stars GREECE, το πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας (ACCESS), η ανταλλαγή μαθητών Future Leaders Exchange Program (FLEX), η συνεργασία για την εκπαίδευση σε θέματα Ολοκαυτώματος.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Το Υπουργείο έχει θέσει την εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος ως έναν από τους κορυφαίους στόχους στην εκπαίδευση, και από την έναρξη της θητείας της η Κυβέρνηση έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα προς την επίτευξή του, όπως ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο, η εξασφάλιση σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων και η θέσπιση στρατηγικών προγραμμάτων συνεργασίας. Δεν υπάρχει όριο στις δυνατότητες και τις προοπτικές των νέων μας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Όραμά μας, για την πραγματοποίηση του οποίου εργαζόμαστε μεθοδικά, είναι η Ελλάδα να καταστεί ένα παγκοσμίου εμβέλειας εκπαιδευτικό κέντρο που προσελκύει μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο όχι μόνο εξάγει άριστους επιστήμονες αλλά και τους έλκει.»

Ενδεικτικές Συμπράξεις Ελληνικών ΑΕΙ με Αμερικανικά Ιδρύματα

Συνεργασία ΕΚΠΑ-Harvard για τη διεξαγωγή θερινών τμημάτων σε Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές.

Συνεργασία ΕΚΠΑ–Yale για Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες και την Δημόσια Υγεία (Centre of Excellence for Environmental Science and Public Health)

Συνεργασία ΕΜΠ-Columbia για κοινό ενοποιημένο πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters)

Συνεργασία ΕΜΠ-Michigan για κοινό διδακτορικό πρόγραμμα στη μηχανική

Συνεργασία ΕΜΠ-Kentucky για τη διοργάνωση κοινών μαθημάτων και την κοινή επίβλεψη φοιτητών στον τομέα της μηχανικής μεταφορών

Συνεργασία Παν. Πειραιώς και NYU για την από κοινού διεξαγωγή μαθημάτων στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Αμερικανικών Σπουδών του ΠΑΠΕΙ

Συνεργασία ΟΠΑ-Indiana για τη μελέτη νεοφυούς επιχείρησης – υπογραφή ΜoU: Ιουν. 2021 – δρομολογείται η διεξαγωγή δράσεων δια ζώσης από φέτος

Συνεργασία ΑΠΘ-Stockton για διετές πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και για ανταλλαγές στον κλάδο της αμερικανικής φιλολογίας

Συνεργασία ΕΚΠΑ-Cincinnati για την επίσκεψη φοιτητών από το Cincinnati στο ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του αγγλόφωνου πτυχίου κλασικών σπουδών του ΕΚΠΑ

Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με ξένα ΑΕΙ και συγκεκριμένα το Τμήμα Φυσικής με το Harvard/Smithsonian και το Caltech και το Τμήμα Ιστορίας με το Berkeley (αναμένεται υπογραφή MoU) και το Τufts (MoU δρομολογείται)

Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου-Johns Hopkins (και U Texas) για ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ

Συνεργασία Διεθνούς Πανεπιστημίου-NYU για την διεξαγωγή σεμιναρίου στην εμπορική διαιτησία.