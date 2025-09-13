Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ μετέτρεψε τη βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων» – Live η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Photo / Eurokinissi

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιεί την κεντρική ομιλία του στην 89η ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» το απόγευμα του Σαββάτου 13.09.2025

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης & Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να επισημάνει στην ομιλία του την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να την εγγυηθεί.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα αδιέξοδα για τα οποία θα την κατηγορήσει ότι προκάλεσε σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι μια Ελλάδα με δικαιοσύνη για όλους, ισχυρή οικονομία κι ένα Κράτος που σέβεται τον πολίτη.

 

«Να σταθεί η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον», είπε μετά τον χαιρετισμό του ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ και συνέχισε λέγοντας πως «η 6ετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γέμισε το παρόν με αδιέξοδα»

«Αντί για πρόοδο ζει μία διαρκή υποχώρηση, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ, υποχώρησης στα εργασιακά δικαιώματα, υποχώρηση στην ποιότητα της λειτουργίας των θεσμών» είπε ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο δημογραφικό ζήτημα και είπε: «Την ίδια ώρα που η κοινωνία μας γερνά. Το 5% των σχολείων κλείνει φέτος λόγω υπογεννητικότητας 766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές», είπε και εξαπέλυσε πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως μπήκε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης για να ασχοληθεί με το δημογραφικό.

«Το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μία Ελλάδα για όλους. Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής» είπε και δεν παρέλειψε να μιλήσει κατά της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «μετέτρεψε τη βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων» τονίζοντας ότι έγινε προσπάθεια να μη διαλευκανθούν σκάνδαλα ενώ στην αναφορά του για την ΕΥΠ, είπε πως «έκαναν την ΕΥΠ, ένα προσωπικό εργαλείο παρακολούθησης».

