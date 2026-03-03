Νίκος Δένδιας από Λευκωσία: Η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Κύπρος κείται πλησίον

Σαφές μήνυμα στήριξης και αποτροπής έστειλε από τη Λευκωσία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δηλώνοντας ότι «η Ελλάδα είναι εδώ και θα είναι εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης» στη Μέση Ανατολή για να συμβάλει «με κάθε δυνατό τρόπο» στην άμυνα της Κύπρου.

Μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα πως «η Κύπρος κείται πλησίον», επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση ότι για τον ελληνισμό «η Κύπρος δεν κείται μακράν». Στις δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ότι η Κύπρος «δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν» και τόνισε πως «δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες» που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, υπενθύμισε ότι, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, έχουν ήδη μετασταθμεύσει στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, ενώ προς την Ανατολική Μεσόγειο πλέουν δύο φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού: η «Ψαρά», εξοπλισμένη με το σύστημα αντιμετώπισης UAV «Κένταυρος» – το οποίο έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα – και η «Κίμων», την οποία χαρακτήρισε ως την πλέον σύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο. «Δεν διαφεύγει η ιστορική αναλογία: ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο», σημείωσε με έμφαση.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ακόμη ότι συμφωνήθηκε η συνέχιση των τακτικών επαφών, σε απόλυτο συντονισμό, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και τον Κύπριο υπουργό Άμυνας, με «κοινό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε συνέχεια της διαρκούς επικοινωνίας μας για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, συναντήθηκα σήμερα στη Λευκωσία με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας @PalmasVasilis.



Επιβεβαιώσαμε το εξαιρετικό επίπεδο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, αξιολογήσαμε την… pic.twitter.com/JPBUNSiYSn — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 3, 2026

Πάλμας: Η Ελλάδα, αδιαμφισβήτητα, το ισχυρότερο στήριγμά μας

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Πάλμας χαρακτήρισε την Ελλάδα «αδιαμφισβήτητα τον σημαντικότερο εταίρο και το ισχυρότερο στήριγμα» της Κύπρου σε όλα τα επίπεδα, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε καθημερινή διαβούλευση. Εξέφρασε, δε, την ευγνωμοσύνη του για την αποστολή των φρεγατών και των μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία –όπως είπε– ενισχύουν την άμυνα της χώρας «απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο».

Ο Κύπριος υπουργός ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογό του για την κατάσταση ασφαλείας, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη επίθεση drones στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, σημειώνοντας ότι επετεύχθη έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπιση UAV που κατευθύνονταν προς τις εγκαταστάσεις.

Επανέλαβε, πάντως, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν συμμετείχε, δεν συμμετέχει και ούτε πρόκειται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης», υπογραμμίζοντας πως η στάση της Λευκωσίας εδράζεται στον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, στην επένδυση σε στρατηγικές συμμαχίες και στην ειρηνική επίλυση διαφορών.

Συνάντηση Δένδια με Χριστοδουλίδη

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, μεταφέροντας –όπως ανέφερε– τη στήριξη του Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης και της ελληνικής κοινωνίας προς το σύνολο του κυπριακού λαού.

«Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή», στις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει να συνδυάσει τον συμβολισμό με την ουσία, παρέχοντας βοήθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων της.