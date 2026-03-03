Ελληνική ασπίδα στην Κύπρο: Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και τα F-16 Viper σε δράση

Ανησυχία και αβεβαιότητα γεννά το πολεμικό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο με την Κύπρο να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφική ζώνη. Μια ενδεχόμενη απειλή θα μπορούσε να εκδηλωθεί διαδοχικά και με διαφορετικά μέσα με χαμηλού κόστους drones τύπου Shahed-136 και πιο προηγμένα UAV, αλλά και πυραύλους cruise που κινούνται σε χαμηλό ύψος πάνω από θάλασσα και ξηρά, ακόμη και βαλλιστικά συστήματα. Σε ένα ευρύτερο περιφερειακό σενάριο, τα μέσα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν συνδυαστικά, στο πλαίσιο τακτικής κορεσμού της αεράμυνας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση για αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας FDI «ΚΙΜΩΝ», της φρεγάτας «ΨΑΡΑ» – με το ελληνικό, battle proven σύστημα αντι-drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» – και μαχητικών F-16 Viper, έχει βαρύ επιχειρησιακό και πολιτικό αποτύπωμα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια κίνηση συμβολισμού αλλά για ενεργοποίηση στην πράξη του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο. Ο συνδυασμός που αναπτύσσεται – δύο φρεγάτες και αεροπορική δύναμη Viper και μεταφορικό C-130 με προσωπικό υποστήριξης – δημιουργεί ένα πλέγμα έγκαιρης προειδοποίησης, επιτήρησης, ηλεκτρονικών αντίμετρων και δυνατοτήτων αναχαίτισης.

Έναν πρακτικό «θόλο», όχι ως ένα ενιαίο σύστημα τύπου επίγειας αεράμυνας, αλλά ως συνδυασμό αισθητήρων και όπλων που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, να κερδίσουν χρόνο, να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του κορεσμού και να αυξήσουν δραστικά το κόστος του επιτιθέμενου.

Το σενάριο απειλής: Aπό τα Shahed μέχρι τους βαλλιστικούς

Η απειλή για την Κύπρο, με όρους μαζικότητας και κόστους, είναι τα drones κατηγορίας Shahed-136. Πρόκειται για φθηνά όπλα, σχεδιασμένα για επιθέσεις κορεσμού, με στόχο να πιέσουν την άμυνα και να την αναγκάσουν είτε να καταναλώσει ακριβούς αντιαεροπορικούς πυραύλους είτε να αφήσει κενά στην κάλυψη.

Σε τέτοιου τύπου απειλές, το κλειδί δεν είναι μόνο η κατάρριψη. Είναι να μειωθεί η πιθανότητα επιτυχίας, να διασπαστεί ο σχηματισμός και να «τυφλωθούν» τα drones, ώστε να πέσουν πριν φτάσουν στο στόχο ή να χάσουν την ακρίβειά τους.

Τα βαλλιστικά είναι μια διαφορετική κατηγορία. Η αναχαίτισή τους απαιτεί εξειδικευμένη αντιβαλλιστική αρχιτεκτονική (BMD) και αντίστοιχα βλήματα. Κυρίως όμως απαιτεί έγκαιρο εντοπισμό.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Το πανίσχυρο SEA FIRE και η άμυνα περιοχής

Η FDI «ΚΙΜΩΝ» είναι η ισχυρή πλατφόρμα του πακέτου, γιατί προσφέρει αυτό που λείπει από πολλά σενάρια άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν είναι άλλο από την άμυνα περιοχής στη θάλασσα, με αισθητήρα υψηλών επιδόσεων και δυνατότητα εμπλοκής σε αποστάσεις που επιτρέπουν προστασία όχι μόνο του ίδιου του πλοίου, αλλά και ευρύτερης περιοχής και παραπλεόντων μονάδων.

Ο πυρήνας είναι ο συνδυασμός ραντάρ Sea Fire και πυραύλων Aster 30. Το Sea Fire, ενσωματώνει τέσσερις σταθερούς πίνακες AESA για κάλυψη 360°, συνεχή επιτήρηση χωρίς τυφλά σημεία και δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης μεγάλου αριθμού στόχων. Στο ραντάρ αποδίδεται ικανότητα αποκάλυψης στόχων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, με αναφορά ακόμη και άνω των 500 χλμ ως προς την επιτήρηση/εικόνα, στοιχείο που – ανεξάρτητα από τις επιμέρους παραμέτρους (ύψη, RCS, περιβάλλον) – δείχνει τη φιλοσοφία και δίνει το πλεονέκτημα του έγκαιρου εντοπισμού.

Στην πράξη, η «ΚΙΜΩΝ» πάνω από την Κύπρο προσφέρει τρία καθοριστικά πλεονεκτήματα:

– Χρόνο αντίδρασης. Επιτρέπει έγκαιρη αποκάλυψη, αναγνώριση του «μοτίβου» μιας επίθεσης και αποφυγή σπασμωδικών αντιδράσεων.

– Επιλογές εμπλοκής. Η ύπαρξη αντιαεροπορικών βλημάτων άμυνας περιοχής επιτρέπει έγκαιρες εμπλοκές μακριά από κρίσιμες υποδομές και καλύτερη διαχείριση πυρομαχικών, ειδικά σε σενάρια κορεσμού.

– Ρόλο κόμβου. Η φρεγάτα λειτουργεί ως κόμβος στο τακτικό δίκτυο καθώς συλλέγει, συνθέτει και διανέμει εικόνα. Σε περιβάλλον κορεσμού, η «ποιότητα» της εικόνας καθαρή ταυτοποίηση, διαβάθμιση απειλής και σταθερή ιχνηλάτηση είναι καθοριστική.

Η «ΨΑΡΑ» με τον «ΚΕΝΤΑΥΡΟ»: Όταν το anti-drone γίνεται όπλο πρώτης γραμμής

Η δεύτερη μονάδα επιφανείας, τύπου ΜΕΚΟ 200HN, εισφέρει έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο. Την αντιμετώπιση της μαζικής απειλής από drones με το ελληνικής σχεδίασης σύστημα αντι-UAV «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Η φιλοσοφία του στηρίζεται σε soft kill και αφορά εντοπισμό/παρακολούθηση και εξουδετέρωση χωρίς χρήση βλημάτων, με αξιοποίηση λειτουργιών ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ή να αποπροσανατολίσουν τα drones.

Αυτό είναι κομβικό απέναντι σε Shahed-136, καθώς αλλάζει την οικονομία της μάχης. Επιτρέπει αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών χωρίς εξάρτηση αποκλειστικά από ακριβούς πυραύλους. Παράλληλα, η ίδια η πλατφόρμα διαθέτει ισχυρή εγγύς προστασία και αντιαεροπορική διάταξη: δύο CIWS Phalanx, VLS Mk 48 mod 2 (16 κελιά για Sea Sparrow/ESSM ανά διαμόρφωση), αντίμετρα SRBOC και συνολικά το πακέτο αισθητήρων/διευθυντών βολής της κλάσης.

Η πρακτική συνέπεια είναι άμυνα δύο επιπέδων. Soft kill για το μαζικό drone threat και hard kill εγγύς προστασίας για ό,τι περάσει ή για απειλές που δεν επηρεάζονται από παρεμβολές.

Τα F-16 Viper: Tέσσερα μαχητικά ως «κινητή αντιαεροπορική ζώνη»

Το αεροπορικό σκέλος, με τέσσερα αναβαθμισμένα F-16V – δύο από 340 Μοίρα «Αλεπού» και δύο από 343 Μοίρα «Αστέρι» -, μετατρέπει την άμυνα από στατική σε κινητή. Ο εκσυγχρονισμός Viper στηρίζεται σε τρεις κρίσιμους πυλώνες:

Ραντάρ AESA APG-83 (SABR). Το AESA προσφέρει ταχύτερη σάρωση, αυξημένη αντοχή σε ηλεκτρονικά αντίμετρα, δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων στόχων και πιο καθαρή εικόνα σε σύνθετο περιβάλλον.

Δικτύωση και διαμοιρασμός εικόνας. Σε συνδυασμό με ναυτικούς αισθητήρες υψηλών επιδόσεων, τα Viper μπορούν να λειτουργήσουν ως αεροπορικός βραχίονας μιας ενιαίας εικόνας: να λάβουν έγκαιρη προειδοποίηση/κατεύθυνση, να αναπτυχθούν σε CAP και να κλείσουν «τρύπες» κάλυψης.

BVR οπλισμός με AMRAAM. Ο AMRAAM παραμένει βασικό όπλο beyond-visual-range για αναχαίτιση. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα Viper αποτελούν γραμμή εμπλοκής απέναντι σε εναέρια μέσα (UAV/MALE, UCAV) και ιδιαίτερα απέναντι σε cruise και βαλλιστικούς , όπου η ταχύτητα αντίδρασης και η σωστή καθοδήγηση είναι κρίσιμες.

Τα μαχητικά δεν αποτελούν το βέλτιστο μέσο για την οικονομική αντιμετώπιση κάθε Shahed σε μαζικές επιθέσεις. Η κύρια αξία τους είναι η ταχύτητα, η ακτίνα δράσης και η δυνατότητα να αλλάζουν σημείο εμπλοκής, αναλαμβάνοντας τις απειλές υψηλότερης προτεραιότητας.

Ο «θόλος» ως συνδυασμός ρόλων: αισθητήρες, soft kill, hard kill αναχαίτιση

Ο ελληνικός «θόλος» πάνω από την Κύπρο συγκροτείται ως κατανομή ρόλων:

Η «ΚΙΜΩΝ» παρέχει ευρεία επιτήρηση, έγκαιρη προειδοποίηση, σταθερή εικόνα και άμυνα περιοχής με Aster 30.

Η «ΨΑΡΑ» λειτουργεί ως «ομπρέλα απέναντι στα drones» με τον «ΚΕΝΤΑΥΡΟ», μειώνοντας την πίεση στους αντιαεροπορικούς πυραύλους, ενώ διατηρεί ισχυρή εγγύς προστασία (Phalanx/VLS/αντίμετρα).

Τα τέσσερα Viper αποτελούν κινητή ζώνη αναχαίτισης, με AESA ραντάρ και BVR οπλισμό, ικανά να διακόπτουν το σχέδιο του αντιπάλου πριν αυτό φτάσει σε αποστάσεις προσβολής κρίσιμων στόχων.

Η συνέργεια προκύπτει όταν τα μέσα δρουν ενιαία. Παρέχουν κοινή αεροπορική εικόνα, σαφείς κανόνες εμπλοκής, ιεράρχηση στόχων, σωστή διαχείριση ηλεκτρονικού φάσματος για αποφυγή αλληλοπαρεμβολών και αποφυγή σπατάλης πυρομαχικών σε δολώματα.

Το C-130 και το αθέατο μισό της αποστολής: υποστήριξη, διαθεσιμότητες, ρυθμός επιχειρήσεων

Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας αποστολής δεν κρίνεται μόνο από τα οπλικά συστήματα, αλλά και από τον ρυθμό επιχειρήσεων. Ανταλλακτικά, τεχνικοί, ειδικά εργαλεία, υποστήριξη οπλισμού, επικοινωνίες και διαδικασίες ταχείας επαναφοράς διαθεσιμότητας.

Το C-130 με προσωπικό υποστήριξης λειτουργεί ως γέφυρα, ώστε η αεροπορική παρουσία να διαθέτει αντοχή στον χρόνο, να μπορεί να διατηρεί υψηλή διαθεσιμότητα και να προσαρμόζει φόρτους ανάλογα με την εξέλιξη της απειλής.

Μπορούν να «σταματήσουν κάθε απειλή»;

Ο στόχος ενός τέτοιου πακέτου είναι:

1. να μειώσει δραστικά την πιθανότητα επιτυχίας επίθεσης κορεσμού με drones,

2. να αυξήσει την ακτίνα έγκαιρης προειδοποίησης και να αποτρέψει αιφνιδιασμό,

3. να δημιουργήσει επιλογές αναχαίτισης απέναντι σε cruise/UAV με κινητά μέσα,

4. να ενισχύσει την αποτροπή, καθώς ο αντίπαλος καλείται να αντιμετωπίσει συνδυασμό άμυνας περιοχής, ηλεκτρονικού πολέμου και αεροπορικής ισχύος.

Το στρατηγικό μήνυμα της Αθήνας

Το κρίσιμο μήνυμα δεν είναι ο αριθμός των μέσων, αλλά ο τρόπος χρήσης τους. Σε ένα περιβάλλον όπου τα drones είναι φθηνά, η απάντηση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ακριβές αναχαιτίσεις. Απαιτείται soft kill, δικτύωση, αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας, αεροπορική ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης κορεσμού χωρίς εξάντληση επιλογών.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη συνδυάζει δύο σχολές άμυνας σε ενιαίο αποτέλεσμα. Άμυνα περιοχής υψηλής τεχνολογίας από την FDI και οικονομικά βιώσιμη αντιμετώπιση του drone threat με ελληνικό σύστημα, με τα Viper να λειτουργούν ως κινητή γραμμή αναχαίτισης.

Έτσι ο «θόλος» πάνω από την Κύπρο δεν παραμένει στατικός, αλλά μετακινείται, προσαρμόζεται και κλείνει διαδρόμους απειλής πριν αυτοί εξελιχθούν σε άμεσο κίνδυνο.

Του Κώστα Σαρικά / Πηγή: onalert.gr