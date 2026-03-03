Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, απολύτως στη διάθεσή σας

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και κατά την άφιξή του στο προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας τόνισε ότι «μεταφέρει τη στήριξη του Έλληνα πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολο του κυπριακού λαού».

«Είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεσή της να παράσχει, κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις και τις δυνατότητές της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, στον κυπριακό λαό, στο σύνολο των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Θα συζητήσω με τον υπουργό ‘Αμυνας Βασίλη Πάλμα τα τυπικά μέρη αυτής της βοήθειας και είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεσή σας», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε δημόσια τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Λευκωσίας. «Σε μία δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η Ελλάδα δηλώνει για άλλη μία φορά παρούσα» επισήμανε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Μία κίνηση ιδιαίτερη», είπε, «ουσιαστικής και συμβολικής σημασίας, μια κίνηση που ανοίγει το δρόμο και για την Ευρωπαΐκή Ένωση». «Με τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, συνομίλησε ήδη με το Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αλλά και με τους ηγέτες Ιταλίας και Γερμανίας. «Ευελπιστώ ότι σύντομα θα επικρατήσουν ομαλές συνθήκες στην περιοχή μας, όπου παρά τις πολλές προκλήσεις υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες, μέσα από την συνεργασία, από την οποία η Κύπρος και η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει ότι επιθυμούν» εξήγησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.