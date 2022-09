Στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου «Πρόληψη διαρροής από το δεξαμενόπλοιο Safer στην Ερυθρά Θάλασσα», που διοργάνωσε η υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ολλανδίας, Λίσιε Σκραϊνεμάχερ (Liesje Schreinemacher), στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στην εκδήλωση αναφορικά με την εξεύρεση πόρων για την αντικατάσταση του δεξαμενοπλοίου Safer, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Υεμένης, ο υπουργός Εξωτερικών Εξωτερικών τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, μέσω και της διοργάνωσης «Our Ocean 2024» από τη χώρα μας και βεβαίως στην εφαρμογή της UNCLOS, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Μάλιστα, κάνουν γνωστό πως ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει χρηματικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται με πρωτοβουλία της Ολλανδίας για την άμεση απομάκρυνση του εν λόγω πλοίου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το εν λόγω πλοίο (Safer) περιέχει τεράστια ποσότητα αργού πετρελαίου (αποτελεί πλωτή αποθήκη) και ο κίνδυνος διαρροής και πρόκλησης πρωτοφανούς περιβαλλοντικής καταστροφής είναι άμεσος και υπαρκτός. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως ενδεχόμενη διαρροή θα διέκοπτε την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε 1,7 εκατομμύριο άτομα στην Υεμένη, μέσω των λιμανιών της Χοντέιντα και Ας Σαλίφ, ενώ επιπλέον θα δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω του Καναλιού του Σουέζ για σημαντικό διάστημα.

Με την ευκαιρία αυτή, γνωστοποιούν ακόμα, ότι ο υπουργός επανέλαβε την καταδίκη των επιθέσεων εναντίον του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και τη στήριξη του έργου του ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη Χανς Γκρούντμπεργκ (Hans Grundberg).

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τους ομολόγους του της Δομινικανής Δημοκρατίας Ρομπέρτο Αλβάρεζ Γκιλ (Roberto Alvarez Gil) και της Τζαμάικα Καμίνα Τζόνσον Σμιθ (Kamina Johnson Smith). Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών για τη σύσταση Μηχανισμού Πολιτικών Διαβουλεύσεων και συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, την Καραϊβική και τη συνεργασία σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.

Κατόπιν, στο επίκεντρο της συνάντησης με την ομόλογό του της Τζαμάικα βρέθηκε η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ενόψει της 40ής επετείου υιοθέτησης της UNCLOS στο Μοντέγκο Μπέι (Montego Bay), η προετοιμασία της 9ης διεθνούς διάσκεψης «Our Ocean Greece 2024», οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.

