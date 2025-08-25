Ο Αλέξης Τσίπρας αποφασισμένος για την επιστροφή: Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με ανάρτηση για τα πεπραγμένα του

Όλοι πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα… “επιστρέψει” και μάλιστα με την ίδρυση νέου κόμματος. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει δημόσια αλλά τόσο η συνέντευξη στη Monde όσο και μια ανάρτηση – απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, δείχνουν ότι το νερό έχει μπει στ’ αυλάκι.

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από το διάγγελμα της… Ιθάκης για το τέλος των μνημονίων, ο Αλέξης Τσίπρας είπε (μεταξύ άλλων) στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Le Monde ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, αλλά τόνισε ότι ποτέ δεν είχε «δίψα» για εξουσία. Η φράση του αυτή, καθώς είναι εν ενεργεία βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης που δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει λείψει μόνο στους 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν επί διακυβέρνησής του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε αμέσως το γάντι που πέταξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και με ανάρτηση στο Facebook “απάντησε” στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναδεικνύοντας τα όσα έγιναν επί πρωθυπουργίας του, σε μια προσπάθεια να δείξει την “υπεροχή” επιτευγμάτων έναντι των όσων έχουν γίνει επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η ανάρτηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς προάγγελος της επιστροφής που πρώην πρωθυπουργού στην “ενεργό πολιτική”, όπως ο ίδιος την οριοθέτησε στη συνέντευξή του στη Monde. Η επιλογή να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση δεν θεωρείται τυχαία ούτε σε χρόνο ούτε σε ουσία.

Η ανάρτηση του ΑλέξηΤσίπρα

– Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

– Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

– Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

– Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.

Μαρινάκης: Γνωστά τα έργα και οι ημέρες Τσίπρα

«Στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών. Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών», σχολίασε τη συνέντευξη Τσίπρα στη Le Monde ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη δήλωση που προκάλεσε την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, διερωτήθηκε επίσης «πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μια ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής; Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε.

Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. Είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, ο κύριος Κοντονής. Είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Είναι πολύ γνωστά αυτά. Θεωρώ ότι είναι καλό να υπενθυμίζονται όταν επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά η κοινωνία δεν τα έχει ξεχάσει.

Αν θέλει ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει, δικαίωμά του. Δημοκρατία έχουμε, αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».