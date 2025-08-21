Αλέξης Τσίπρας στη Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Με τη ρήση του Τζον Μέιναρντ Κέινς το 1936 ότι «η δυσκολία δεν έγκειται στην ανάπτυξη νέων ιδεών, αλλά στο πώς θα αφήσουμε πίσω μας τις παλιές», ξεκινά τη συνέντευξή του στη «Le Monde», ο Αλέξης Τσίπρας. Αφορμή της συνέντευξης που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός στη γαλλική εφημερίδα είναι η συμπλήρωση επτά ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια.

Στη συνέντευξή του στη «Le Monde» ο Αλέξης Τσίπρας – εφτά χρόνια από το τέλος των μνημονίων – τονίζει ότι «σε κάθε περίπτωση τα κράτη-μέλη που συνυπέγραψαν την κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζητώντας το ευρωομόλογο, πρέπει να είναι έτοιμα να συνεχίσουν την επόμενη διαπραγμάτευση, όχι μόνο για να καταγράψουν τη διαφωνία τους, αλλά για να επιβάλουν ευρωπαϊκή λύση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε πως το δημοψήφισμα του 2015 ήταν μία κίνηση «δραματοποίησης» για να επιτευχθούν παραχωρήσεις από τους πιστωτές, κάτι που, όπως είπε, επιτεύχθηκε μερικώς.

Η κρίση και το δημοψήφισμα

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση λόγω του δυσλειτουργικού παραγωγικού μοντέλου, της γενικευμένης διαφθοράς και του πελατειακού κράτους. Παρομοίασε την έξοδο από τα μνημόνια το 2018 με την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, αλλά υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που προέκυψαν.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι γράφει ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους, με στόχο να διορθώσει ορισμένους «μύθους» που κυκλοφορούν για το 2015. Υποστήριξε πως το δημοψήφισμα του 2015 ήταν μια κίνηση «δραματοποίησης» για να επιτευχθούν παραχωρήσεις από τους πιστωτές, κάτι που, όπως είπε, επιτεύχθηκε μερικώς. Εξέφρασε την υπερηφάνιά του για την επιλογή του αυτή, τονίζοντας ότι χάρη σε αυτή η Ελλάδα είναι σήμερα μια κανονική χώρα, χωρίς διεθνή επιτήρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πυρά στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέγοντας ότι έχει επανέλθει η γενικευμένη διαφθορά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων. Υποστήριξε, επίσης, ότι η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μια μειοψηφία, με το 45% του πληθυσμού να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Παρουσίασε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα της ίδιας ομάδας μειώθηκαν κατά 8,1%. Υποστήριξε ότι η δική του Κυβέρνηση επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους και μείωσε τις ανισότητες, ενώ η τρέχουσα κυβέρνηση, κατά τον ίδιο, προστατεύει τις «ελίτ».

Τέλος, ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, αλλά τόνισε ότι ποτέ δεν είχε «δίψα» για εξουσία.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα «Le Monde»:

– Η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση για τρεις βασικούς λόγους: δυσλειτουργικό παραγωγικό μοντέλο, γενικευμένη διαφθορά και πελατειακό κράτος. Η κρίση αυτή ήταν μια σύγχρονη Οδύσσεια για τον ελληνικό λαό. Όπως η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά από ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, η έξοδος από τα διεθνή οικονομικά προγράμματα το 2018 σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας σε μια νέα εποχή. Ωστόσο, η συντηρητική κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που προσέφερε το τέλος της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας.

– Έχουμε έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.

– Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015. Είναι αλήθεια ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν όλοι στις διαπραγματεύσεις, δεν μίλησα για αυτή τη δραματική περίοδο για την Ελλάδα, αν και ήμουν ο κύριος πρωταγωνιστής. Γι’ αυτό και γράφω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους.

– Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο .

– Ας θυμηθούμε ότι το 2015 καταφέραμε να αναδιαρθρώσουμε το χρέος και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον μετά και, για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει να αποπληρώνει το χρέος της, θα χρειαστεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με το παρόν παραγωγικό μοντέλο, θα είναι δύσκολο.

– Παρά την πολύ ισχυρή πίεση των πιστωτών, η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό την συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

– Το πρόγραμμα που εφάρμοσα μεταξύ 2015 και 2019 οδήγησε σε δημοσιονομικές περικοπές και φόρους ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 44 δισεκατομμυρίων για τα δύο προηγούμενα. Το 84 % του βάρους της λιτότητας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διεθνών οικονομικών προγραμμάτων.

– Η νεοφιλελεύθερη δεξιά του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Bayrou θέλει να προστατεύσει τις ελίτ με κάθε κόστος. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές με την Αριστερά, η οποία, αντιθέτως, ενδιαφέρεται για την ευημερία των πολλών, των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης.

– Όταν ανέλαβα την ηγεσία της Κυβέρνησης, τα δύο πρώτα προγράμματα ενίσχυσης είχαν αποτύχει να διορθώσουν την κατάσταση. Η συντηρητική κυβέρνηση μας είχε αφήσει ένα χρέος που αντιπροσώπευε το 180% του ΑΕΠ, και άδεια ταμεία.

– Με αυτό το δημοψήφισμα, ήθελα να επιτύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. Ήταν ένας τρόπος, μέσω μιας μορφής δραματοποίησης, να επιτύχω παραχωρήσεις από τους πιστωτές. Και το πετύχαμε εν μέρει, η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία.

– Χάρη σε αυτό που οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αποκαλούν «κωλοτούμπα», η Ελλάδα είναι σήμερα μια κανονική χώρα που δεν βρίσκεται πλέον υπό διεθνή εποπτεία και δεν αφήνει τους υπαλλήλους του ΔΝΤ να της υπαγορεύουν τις πολιτικές της. Είμαι λοιπόν περήφανος που έκανα αυτή την επιλογή.

– Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους.