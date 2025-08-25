Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές στην Αστυπάλαια – Η φωτογραφία με τη σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα

Ο πρώην πρωθυπουργός με τη σύζυγό του βρέθηκε σε ταβέρνα στην Αστυπάλαια όπου απολαμβάνει τις διακοπές του
Ο Αλέξης Τσίπρας με την Μπέτυ Μπαζιάνα στην Αστυπάλαια
Ο Αλέξης Τσίπρας με την Μπέτυ Μπαζιάνα στην Αστυπάλαια

Διακοπές στην Αστυπάλαια κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε η εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τη σύζυγό του, Μπέττυ Μπαζιάνα και την παρέα τους σε ταβέρνα στην Αστυπάλαια.

 

Με τη συνέντευξη που έδωσε στη «Le Monde» φούντωσαν οι φήμες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μάλιστα, η φράση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πως του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, προκάλεσε πολλά σχόλια.

