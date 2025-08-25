Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές στην Αστυπάλαια – Η φωτογραφία με τη σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα

Διακοπές στην Αστυπάλαια κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε η εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τη σύζυγό του, Μπέττυ Μπαζιάνα και την παρέα τους σε ταβέρνα στην Αστυπάλαια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συνέντευξη που έδωσε στη «Le Monde» φούντωσαν οι φήμες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μάλιστα, η φράση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πως του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, προκάλεσε πολλά σχόλια.