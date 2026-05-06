Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύθηκε σε επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ – Ποιοι έδωσαν το παρών

Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρευρέθηκαν πλήθος πολιτικών και θεσμικών παραγόντων για να τιμήσουν των Ευάγγελο Βενιζέλο που αναγορεύθηκε επίσημος διδάκτορας του ΕΚΠΑ.

Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς, Ιωάννης Σαρμάς και Παναγιώτης Πικραμμένος, ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθώς και οι Ντόρα Μπακογιάννη, Γιάννης Στουρνάρας, Δημήτρης Αβραμόπουλος και Χρήστος Σταϊκούρας.

Παρόντες ήταν επίσης η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Την προσφώνηση εκφώνησε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ενώ το έργο και την προσωπικότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου παρουσίασαν οι καθηγητές Σπυρίδων Βλαχόπουλος και Κίρκη Κεφαλέα.

Στην ομιλία του, ο κ. Βενιζέλος επικεντρώθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες διεκδικούν πλέον ρόλο κυριαρχίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανέφερε, ο λεγόμενος «ψηφιακός συνταγματισμός» παραμένει κρατικοκεντρικός, την ώρα που μεγάλες πλατφόρμες επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν ιδιότυπο «ιδιωτικό συνταγματισμό» με δικούς τους κανόνες και μηχανισμούς ρύθμισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έννοια της Constitutional AI, δηλαδή της ενσωμάτωσης αρχών λειτουργίας στα ίδια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προβάλλουν τέτοιες προσεγγίσεις ως μορφή αυτορρύθμισης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια «δημόσια» εκδοχή αυτής της προσέγγισης που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι ο συνδυασμός ψηφιακής κυριαρχίας, ελέγχου των δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης προσλαμβάνει χαρακτηριστικά «πολιτικής θεολογίας», καθώς συγκεντρώνει ιδιότητες όπως η πανταχού παρουσία, η παντογνωσία και η αδιαφάνεια.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι ο διεθνής ανταγωνισμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Όπως είπε, αν τα δημοκρατικά συστήματα δεν προστατευθούν από τις καταχρηστικές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, τότε η τεχνολογική υπεροχή δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Υπογράμμισε, τέλος, ότι και η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα με σοβαρότητα και θεσμική επίγνωση.