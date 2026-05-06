Ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Συζήτησαν τις διεθνείς εξελίξεις

Τις διεθνείς εξελίξεις , ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την ιστορικής σημασίας ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην στενή συνεργασία του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις, στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στον Λίβανο και αλλού, τονίζοντας ότι τόσο η Αριστερά όσο και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων και των αδύναμων, αλλά και την παροχή αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, αναφέροντας χαρακτηριστικά την Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή αλλά και την Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2017, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κράτος – πυλώνα για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, και την ανάγκη για νέες τέτοιες πρωτοβουλίες στο σημερινό ασταθές σκηνικό.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην επίσκεψη του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης – η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού – και δεσμεύθηκε να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου.