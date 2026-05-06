Γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημμέλημα

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αρκετούς βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από σοβαρό λάθος που φέρεται να προήλθε από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν κλήσεις για να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, όμως σε αρκετές από αυτές αναφερόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, παρότι οι περισσότεροι ελέγχονται μόνο για πλημμέλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα της Τετάρτης 06.05.2026, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε νέες διορθωμένες κλήσεις προς τους βουλευτές.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επικαλέστηκε… τυπογραφικό λάθος υπαλλήλου στο copy-paste και έτσι κάποιοι από τους βουλευτές έλαβαν κλήση για κακούργημα, που όπως αναφέρουν δεν επηρεάζει στην εγκυρότητα της διαδικασίας.

Αυτό δεν αλλάζει το ότι στις 22 Μαΐου οι βουλευτές θα κληθούν να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο δύο πολιτικά πρόσωπα, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα, επειδή τα ποσά που σχετίζονται με την υπόθεση ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ελέγχονται για ηπιότερα αδικήματα.

Το λάθος στις κλήσεις προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς βουλευτές και τους δικηγόρους τους να ζητούν άμεσα διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να σταλεί νέα, διορθωμένη κλήση με τα σωστά στοιχεία και τις σωστές κατηγορίες.

Βουλευτές που ενημερώθηκαν για το θέμα μίλησαν για προχειρότητα στη διαδικασία, εκφράζοντας ανησυχίες ακόμη και για τον τρόπο που έχει στηθεί συνολικά η δικογραφία.

Παράλληλα, κλήσεις για παροχή εξηγήσεων έχουν λάβει και μη πολιτικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στα στοιχεία και συνομιλίες που έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα.