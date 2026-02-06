Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Μιλάνο για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 06.02.2026.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε μία φωτογραφία στα στο Instagram από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα κατά την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραψε «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας μια χιουμοριστική αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η δυνατή βροχή είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες θεατές και είχε ανατρέψει τα πλάνα των διοργανωτών.

Υπενθυμίζεται πως εκείνη την περίοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την τελετή από τις εξέδρες, μαζί με τη σύζυγό του και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όλοι φορώντας αδιάβροχα.