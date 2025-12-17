Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων – Βίντεο και φωτογραφίες

Την Πέμπτη, θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες / ΑΠΕ ΜΠΕ

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε χθες (17.12.2025) το βράδυ στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Πριν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας και την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σήμερα (18.12.2025), θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση, αλλά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αυτής για την περίοδο 2026 – 2027.

Στο τέλος της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων θα εκδοθεί η σχετική διακήρυξη.

Οι χώρες-εταίροι της ΕΕ από τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να ευθυγραμμιστούν με τη διακήρυξη.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν / ΑΠΕ ΜΠΕ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες
Ο Έλληνας πρωθυπουργός συνομιλεί με την πρόεδρο της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα / ΑΠΕ ΜΠΕ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες
Κυριάκος Μητσοτάκης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Φρίντριχ Μερτς / ΑΠΕ ΜΠΕ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες
Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες / ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι ίδιες πηγές από την Αθήνα επεσήμαιναν σχετικά με τη διεύρυνση, ότι πρόκειται για μία διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις του κάθε υποψήφιου κράτους-μέλους. Πρόκειται για μία απαιτητική διαδρομή με μεταρρυθμίσεις και συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα της ενταξιακής διαδικασίας.

Πολιτική
