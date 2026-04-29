Ο Μιχάλης Χουρδάκης διαψεύδει ότι επιχείρησε να «σπάσει» μπλόκο για τον Εμίρη του Κατάρ: «Καμία σχέση με την πραγματικότητα»

Με ανάρτησή του μετά τα δημοσιεύματα, ο βουλευτής δίνει τη δική του εκδοχή για το περιστατικό στα διόδια Υμηττού
Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) στην Αττική Οδό, κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, έδωσε ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης.

Μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο ανεξάρτητος βουλευτής, που έχει προσχωρήσει στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, επιχείρησε να περάσει από αστυνομικό μπλόκο στην είσοδο προς την Περιφερειακή Υμηττού, ο Μιχάλης Χουρδάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, διαψεύδοντας ότι προσπάθησε να «σπάσει» το μπλόκο των Αρχών, που είχε στηθεί λόγω της πομπής του Εμίρη του Κατάρ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στις 11:50, μετά τα διόδια Υμηττού, η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως λόγω διέλευσης «υψηλού προσώπου». Ο Μιχάλης Χουρδάκης σημειώνει ότι, ως πρώτος στη σειρά, ρώτησε τι συμβαίνει και ενημερώθηκε για τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Όπως υποστηρίζει, δήλωσε την ιδιότητά του και ζήτησε να του επιτραπεί η διέλευση, επικαλούμενος συγκεκριμένο λόγο, καθώς είχε πτήση στις 13:10. Η απάντηση των αστυνομικών ήταν αρνητική και, όπως αναφέρει, την αποδέχθηκε «χωρίς καμία περαιτέρω αντίδραση».

Ο βουλευτής αναφέρει ακόμη ότι, κατά την αναμονή, συγκεντρώθηκαν δεκάδες οχήματα πίσω του, γεγονός που –κατά τον ίδιο– δημιούργησε συνθήκη επικινδυνότητας. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνει, κατέγραψε την εικόνα.

Σύμφωνα πάντα με τη δική του εκδοχή, στις 11:59 ολοκληρώθηκε η διέλευση της πομπής, ωστόσο η κυκλοφορία παρέμενε διακοπείσα. Ο Μιχάλης Χουρδάκης υποστηρίζει ότι, όταν προσέγγισε εκ νέου αστυνομικό, ακούστηκε από τον ασύρματο εντολή για άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας και στη συνέχεια επετράπη η διέλευση.

«Οποιαδήποτε αναφορά σε απόπειρα διάσπασης μπλόκου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρει ο ίδιος, σημειώνοντας ότι δεν ζήτησε ούτε έλαβε προνομιακή μεταχείριση. «Για όποιον επιμένει να αμφισβητεί, η πραγματικότητα είναι καταγεγραμμένη: οι κάμερες της Αττικής Οδού είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου» προσθέτει.

 

Ο Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και αργότερα προσχώρησε στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

