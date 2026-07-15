Ο Πολάκης ζητά να «αποσυρθεί οικειοθελώς» η Δούρου από την κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Την «οικειοθελής και συναινετική απόσυρση» της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης μετά την επιστροφή του στην ΚΟ του κόμματος.

Συγκεκριμένα κύκλοι του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!»

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Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο είναι:

– η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.

– ⁠η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε».

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Νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, κατηγορώντας τον για «μικρότητα» και «αναξιοπρέπεια».

Αφορμή αποτέλεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Ξανθόπουλο, κατά την οποία εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έναντι της εκλογής προέδρου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για απαράδεκτες μεθοδεύσεις που, όπως υποστήριξε, αποσκοπούσαν στο να ανοίξει ο δρόμος για ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη για την προεδρία της ΚΟ.