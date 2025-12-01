Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι ξανά υποψήφιος στη Βουλή και στον ΣΕΗ – «Δεν με εμπνέει όλο αυτό που ζω»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έχει πάρει τις αποφάσεις του και δεν διστάζει πλέον να μιλήσει για αυτές. Όπως είπε δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα, ούτε στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, ούτε σε εκείνες του ΣΕΗ. Δήλωσε απογοητευμένος από το κλίμα στο κοινοβούλιο και από ορισμένα σχόλια για εκείνον. Για ακόμα μια φορά εξέφρασε την πλήρη στήριξή του, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν θα ξαναβάλω στις εκλογές του ΣΕΗ μόλις τελειώσει η θητεία μου και δεν θα ξαναβάλω και στη βουλή. Νομίζω ότι δικαιούμαι στα 70 να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου, να γράψω τα βιβλία μου και να κάνω τα ταξίδια μου, γιατί δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το ταξίδι της ζωής», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Για την επιλογή του να μείνει εκτός βουλής στο μέλλον, ανέφερε: «Με έχει απογοητεύσει και το κλίμα στη βουλή. Δεν θέλω να είμαι σε αυτό το περιβάλλον που είδα τρομερό bullying και προς το πρόσωπό μου. Έχω ακούσει για τα ρούχα μου, “τι κάνει το καρότο στη βουλή;”, τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει γιατί μπήκαμε στη βουλή με τη λίστα, που είναι νόμιμο, δεν πήραμε την θέση κανενός!».

Στη συνέχεια, ξέσπασε για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, στο κράτος και τη βουλή. Η Κατερίνα Ζαρίφη, ωστόσο θέλησε να μάθει εάν γνώριζε για την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από το κόμμα, με τον ίδιο να της απαντά με έντονο ύφος: «Πού να ξέρω; Δεν είμαι η Πυθία! Δεν ολοκλήρωσα και με πήγες σε κάτι άλλο που είναι κουτσομπολίστικο!».

«Πολιτικό είναι, όχι κουτσομπολίστικο!», αναφώνησε η ίδια και έτσι αφού ολοκλήρωσε όσα έλεγε, επισήμανε για το θέμα: «Θα μείνω δίπλα στη Ζωή που με εμπιστεύτηκε, μέχρι το τέλος. Δεν το περιμέναμε αυτό με τον Διαμαντή, μας εξέπληξε. Μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να καθίσει. Είναι δυνατός άνθρωπος η Ζωή, δεν θα την εγκαταλείψω θα είμαι δίπλα της μέχρι να τελειώσει η θητεία».

Για το κόμμα και τα λάθη που μπορεί να έχουν συμβεί σε αυτό, επισήμανε στη συνέχεια: «Θα έχουν γίνει και κάποια λάθη, στα οποία είναι και η αποχώρηση του Διαμαντή. Δεν το ήξερα, έγινε ξαφνικά, δεν άντεξε και δικαίωμα του, εγώ δεν θα το έκανα. Δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα μου να μην είμαι στο κόμμα που με εξέλεξε».

Και τόνισε για την δική του αποχώρηση η οποία θα συμβεί στο μέλλον: «Δεν με εμπνέει όλο αυτό που ζω. Περίμενα ότι θα είναι πιο ευγενές το κλίμα και δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να υβρίζουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και εκείνη αναγκάζεται να απαντά επιθετικά. Δέχεται απίστευτες προκλήσεις!»

Σε άλλο σημείο, ξέσπασε και για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημοσιογραφίας, λέγοντας: «Έχω χάσει πάσα ιδέα και για τη δημοσιογραφία! Με έχουν καλέσει σε εκπομπή μήνες πριν που με παρακάλαγαν και τελευταία στιγμή με ακύρωσαν. Σε άλλη εκπομπή ήθελαν να μου κάνουν αφιέρωμα. Πήγαμε στον Πειραιά και για 6 ώρες κάναμε το γύρισμα. Πέρασε ο καιρός και μου είπαν ότι δεν θα το παίξουν γιατί έχω καεί και έχω παίξει σε πολλά κανάλια. Γιατί δεν υπάρχει ευγένεια πουθενά; Φάγαμε 6 ώρες. Εγώ πληρώθηκα γι’ αυτό. Τους ενδιαφέρουν μόνο το κουτσομπολιά. Γιατί το κάναμε; Με ενοχλεί η αγένεια η οποία υπάρχει στις τηλεοράσεις, στη βουλή και στον κόσμο!».

Και τότε ρωτήθηκε εάν με τις επιθέσεις που έχει δεχθεί έφτασε σε σημείο να αμφισβητεί τον εαυτό του. «Δεν αμφισβήτησα τον εαυτό μου, απλώς είπα ως εδώ!».

Και επειδή συνέχιζε να λέει ότι θέλει να ξεκουραστεί στην ουσία, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στη ζωή του στο μέλλον, έκανε την Φαίη Σκορδά να αναρωτιέται εάν συμβαίνει κάτι με την υγεία του. «Είμαι τέρας υγείας, αλλά ο άνθρωπος φεύγει χωρίς να έχει ζήσει τίποτα και θέλω να ζήσω τη ζωή μου, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για τον έρωτα δεν έχω αλλάξει γνώμη, αν έρθει κάτι τόσο δυνατό που να με ταρακουνήσει…».

Σε άλλο σημείο ρωτήθηκε και για τα βιβλία των πολιτικών που έχουν κυκλοφορήσει, με τον ίδιο να λέει: «Δεν πρόκειται να τα διαβάσω. Ειδικά του κύριου Τσίπρα. Του κύριου Κασσελάκη το διάβασα. Ούτε του Άδωνι θα διαβάσω».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, και το ενδεχόμενο να επιστρέψει με νέο κόμμα, δήλωσε συγκεκριμένα: «Τι να εμπιστευτεί ο κόσμος; Τον κύριο Τσίπρα που από αυτούς που έφυγε τον παρακαλάνε να πάνε μαζί του». Ενώ όταν τον ρώτησαν γιατί δεν τον συμπαθεί, απάντησε: «Γιατί ο κύριος Τσίπρας αισθάνομαι ότι πρόδωσε αυτά που έλεγε».