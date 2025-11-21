Διαμαντής Καραναστάσης: «Και πολύ κάθισα» γράφει σε νέα ανάρτηση για την παραίτησή του

Ο Διαμαντής Καραναστάσης επανήλθε με νέα ανάρτηση για την αιφνιδιαστική παραίτησή του. Χωρίς να αναφέρει πουθενά το όνομα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, γράφει για μια κοινωνία «βουτηγμένη στο ψέμα και στην τοξικότητα», για κάποιους που «δεν βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη» και για τα όσα του λένε ορισμένοι στο δρόμο.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης δεν θέλησε ούτε μέσα από αυτή την ανάρτηση να επεκταθεί στους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση. Όπως γράφει και η Χριστίνα Κοραή το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και 3-4 μήνες με τον 51χρονο να αισθάνεται ξένο σώμα όχι στο κόμμα που ίδρυσε μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά στη Βουλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του», τονίζει ο Διαμαντής Καραναστάσης σε ανάρτησή του, στο facebook και προσθέτει:

«Αυτές είναι οι ‘μύγες’, που βρίσκονται παντού. Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη. Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες.

Μένω με όλους μας. Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: «και πολύ έκατσες Διαμαντή…». Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα», καταλήγει στην ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά την παραίτηση Καραναστάση

«Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα, τον υπερασπιστή και εμπνευστή, χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε», ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου στην πρώτη δήλωσή της μετά την παραίτηση Καραναστάση στο περιστύλιο της Βουλής.

Παράλληλα έσπευσε προκαταβολικά να διαψεύσει σενάρια αιφνιδιασμού και πλήρους άγνοιας της παραίτησης του κ. Καραναστάση λέγοντας πως η απόφαση ελήφθη πριν την εκδήλωση του κόμματος για την παρουσίαση του κυβερνητικού του προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και στην οποία πρωταγωνίστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι πολλοί εαυτοί της, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης φυσικά.