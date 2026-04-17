Ο Στέφανος Κασσελάκης καταγγέλλει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για «σεξιστική συμπεριφορά» προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου

«Καλώ τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει άμεσα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη λόγω της απαράδεκτης σεξιστικής συμπεριφοράς της οποίας έγινα μάρτυρας χθες στο στούντιο του OPEN»
Στέφανος Κασσελάκης
Ο πρόεδρος του κινήματος «Δημοκρατών», Στέφανος Κασσελάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Σε μία καταγγελία, μέσω Instagram, προχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης χθες (17.04.2026) το βράδυ, με αφορμή επίσκεψή του στο στούντιο του OPEN την προηγούμενη ημέρα. Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά προς τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της ενημερωτικής εκπομπής, Μήνα Καραμήτρου.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε βρεθεί την Πέμπτη καλεσμένος του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, διαδεχόμενος στο στούντιο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή ο πρόεδρος του κινήματος «Δημοκράτες» επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σύντομο απόσπασμα στο οποίο και κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών για σεξιστική συμπεριφορά προς τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της ενημερωτικής εκπομπής.

«Χθες το μεσημέρι στο OPEN έζησα μια απίστευτη σκηνή, ως απλώς παρατηρητής καθώς είχα φτάσει στην ώρα μου στον σταθμό και είχε καθυστερήσει η εκπομπή. Είδα τον Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, έναν νέο άνθρωπο, μόλις ενός έτους μεγαλύτερο από μένα, να μιλάει με τον χειρότερο τρόπο, με έναν σεξιστικό τρόπο, προς την δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου», λέει αρχικά.

Και ο Στέφανος Κασσελάκης συμπληρώνει: Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, δεν μπορώ να βλέπω τέτοια κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό μπροστά σε μια δημοσιογράφο η οποία κάνει το επάγγελμα της εξαιρετικά καλά. Μιλάμε για μια λεκτική επίθεση με βαθιά σεξιστικό χαρακτήρα ενάντια σε μια γυναίκα δημοσιογράφο η οποία κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά καλά.

«Με τον κ. Κυρανάκη να κατηγορεί live, μάλιστα, τους μορφασμούς της. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, ενάντια σε μια άλλη γυναίκα, τότε που εγώ τον έδιωξα από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνει στη συνέχεια ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» στην ανάρτησή του, ζητώντας, μάλιστα, από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει άμεσα από την κυβέρνηση τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών.

 
 
 
 
 
«Καλώ τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει άμεσα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη λόγω της απαράδεκτης σεξιστικής συμπεριφοράς της οποίας έγινα μάρτυρας χθες στο στούντιο του OPEN.

Μετά τις φωνές του υπουργού και την ειρωνεία περί μορφασμών της Μίνας Καραμήτρου στον αέρα, ακολούθησαν αυτά off-camera κατά τη διάρκεια σύνδεσης με τη Βουλή:

Τι ύφος είναι αυτό;
Μην απαξιώνεις μην απαξιώνεις
Είσαι δημοσιογράφος…
Είμαι φιλοξενούμενος σου
Σεβάσου τον φιλοξενούμενο σου
Έχει κυβέρνηση, έχει κυβέρνηση!
Μήπως δεν θες να μιλάμε;
Άιντε

Τα παραπάνω απηύθυνε ο κ. Κυρανάκης χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι προς την κα. Καραμήτρου, η οποία τον παρακαλούσε να σταματήσει.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που ο κ. Κυρανάκης κάνει σεξιστική επίθεση. Υπενθυμίζω όσα είπε στη βουλευτή Πέτη Πέρκα:

«Μην τσιρίζετε… Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου.»

Φτάνει πια!

Κύριε Μητσοτάκη: πόσες φορές ακόμα πρέπει να προσβάλει γυναίκα ο υπουργός σας για να τον αποπέμψετε;», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

