Ο Στέφανος Κασσελάκης προτείνει την αλλαγή ονόματος του Κινήματος Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Με μια κίνηση συμβολισμού, ο Στέφανος Κασσελάκης άνοιξε το συνέδριο στο ΣΕΦ το Σάββατο (07.02.2026) προτείνοντας την άμεση μετεξέλιξη του «Κινήματος Δημοκρατίας» σε ένα νέο κόμμα με το όνομα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, ήρθε η ώρα για ένα άλμα που θα μετατρέψει την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Γκάζι σε μια νέα δημοκρατική παράταξη, αντάξια των ευρωπαϊκών προτύπων, η οποία δεν θα αποτελεί κίνημα διαμαρτυρίας αλλά μια νέα δύναμη εξουσίας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκίνησε την ομιλία του με την ηχηρή δήλωση «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν», ξεκαθαρίζοντας πως δεν βρίσκεται εκεί απλώς για να αποδείξει την αντοχή του, αλλά την ετοιμότητά του να συγκρουστεί με ένα σύστημα εξουσίας που υπηρετεί τους λίγους και καθηλώνει τους πολλούς.

​Στην ανάλυσή του για το σημερινό πολιτικό σκηνικό, υποστήριξε ότι το 2027 δεν θα είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση, αλλά η ευκαιρία να κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και να ανοίξει μια νέα περίοδος Δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η «σταθερότητα» που ευαγγελίζεται αποδείχθηκε εξάρτηση και πως η κυβέρνηση επιστρέφει σε παλιές συνταγές φόβου και διχασμού.

Παράλληλα, έθεσε ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές» για το μέλλον, αποκλείοντας κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κράτησε την ίδια στάση και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας.

​Η πρόταση διακυβέρνησης του Στέφανου Κασσελάκη επικεντρώθηκε στο «Πακέτο Επάρκειας», το οποίο περιλαμβάνει έξι συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αρχικά, πρότεινε τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Online Supermarket, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέει παραγωγούς και τοπικά καταστήματα για τη μείωση του κόστους βασικών αγαθών έως και 180 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό. Στον τομέα της υγείας, δεσμεύτηκε για Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα με δωρεάν πρόληψη για τα παιδιά και μερική κάλυψη για τους ενήλικες μέσω voucher, ενώ για την ενέργεια εξήγγειλε τη δωρεάν παροχή 100 kWh τον μήνα ανά άτομο για την κύρια κατοικία.

​Στο κρίσιμο ζήτημα της στέγης, το πρόγραμμα προβλέπει τριετές πάγωμα των αυξήσεων στα ενοίκια και άμεση επιδότηση 400 ευρώ τον μήνα για 50.000 κατοικίες. Για τις μετακινήσεις στην Αττική, πρότεινε το Πράσινο Κοινωνικό Εισιτήριο με κόστος μόλις 1 ευρώ την ημέρα για όλα τα μέσα, ενώ στον τομέα της παιδείας οραματίστηκε ένα σύστημα πλήρως δωρεάν από τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο, καλύπτοντας τη σίτιση, τη στέγαση και τη μεταφορά. Το κόστος αυτών των παροχών πρότεινε να καλυφθεί από τη φορολόγηση τραπεζών και servicers, τη φορολογία στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και την πάταξη της σπατάλης στη δημόσια διοίκηση.

​Κλείνοντας, ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε από τα μέλη την έγκριση για την απλοποίηση της κομματικής δομής, δίνοντας περισσότερη εξουσία στις δημοτικές οργανώσεις και καθιερώνοντας ετήσια συμμετοχικά συνέδρια.

Υποσχέθηκε πως δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη του κόσμου, τονίζοντας ότι η δική του Αριστερά στην πράξη σημαίνει παρουσία, σύγκρουση και ανάληψη ευθύνης για το μέλλον του τόπου.