Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: «Θα μιλήσω αύριο στη Βουλή και θα παραδώσω την έδρα μου»

Με ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι «αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής» γράφοντας τον επίλογό του στο ΠΑΣΟΚ
Παραδίδει αύριο Πέμπτη (19.03.2026) την έδρα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που διεγράφη την περασμένη εβδομάδα από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι «αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής» γράφοντας τον επίλογό του στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, αύριο στις 13.00 θα μιλήσει στην ολομέλεια της βουλής και στη συνέχεια θα παραδώσει την έδρα του.

Η ανάρτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Καλημέρα !

Αν η λέξη ευχαριστώ μπορεί να ανταποδώσει την αγάπη σας , την στήριξη και όσα λέτε και γράφετε για εμένα , να την πω όσες φορές χρειαστεί .

Αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής.

Σήμερα θα ψηφίσω το νέο Αντιπρόεδρο και αύριο στις 13:00 θα μιλήσω στην ολομέλεια της βουλής, όπου θα παραδώσω την έδρα μου».

