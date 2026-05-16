Παύλος Πολάκης: Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ – Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν

Με μία αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook σχολίασε ο Παύλος Πολάκης τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν», έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ο πρώην, πλέον, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας τη διαγραφή του με αφίσα από την κινηματογραφική σειρά «Πολύ σκληρός για να πεθάνει», ο Παύλος Πολάκης υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει ραντεβού στα όργανα -στη λογική πως η απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν συνιστά αποπομπή από το κόμμα.

Ο Παύλος Πολάκης επισημαίνει ότι ο τελευταίος πρόεδρος που προχώρησε στη διαγραφή του το έκανε «χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία». Επικρίνει το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ανέχεται βουλευτές να δηλώνουν πως έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα ή στελέχη να λειτουργούν ως εκπρόσωποι άλλων πολιτικών φορέων, ενώ ο ίδιος διαγράφηκε επειδή ζητούσε τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας.

«Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!», προσθέτει, κατηγορώντας τον Σωκράτη Φάμελλο για αδράνεια.

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής αναφέρει ότι «με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λήψης της απόφασης.

Κλείνοντας, ο Παύλος Πολάκης τονίζει πως «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ήμουν και θα είμαι» και σημειώνει ότι «όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα». Καταλήγει λέγοντας: «Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία».

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Χανίων τέθηκε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, έπειτα από μία σειρά από αναρτήσεις, στις οποίες ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας επιτίθεται στο στέλεχος του κόμματος Δημήτρη Χατζησωκράτη και, με αφορμή δημοσιεύματα ότι επισπεύδεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ζητά επίμονα την σύγκλιση του ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ -ρίχνοντας βολές και στον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος.

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ !!

Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!

Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!!

Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή! (και την Επιτροπή Δεοντολογίας αν χρειαστεί!!», καταλήγει η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.