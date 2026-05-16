Ο Άδωνις Γεωργιάδης στηρίζει τον διαγραμμένο Παύλο Πολάκη: Είχε δίκιο στην κριτική του

«Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα» σχολίασε ακόμη ο υπουργός Υγείας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Παύλο Πολάκη στη Βουλή / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Σωτήρης Δημητρόπουλος
Στον «εμφύλιο» που ξέσπασε στον ΣΥΡΙΖΑ με την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παρενέβη και ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026).

Σχολιάζοντας τη διαγραφή του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «επί της ουσίας ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι», εκτιμώντας μάλιστα ότι ο βουλευτής Χανίων θα μπορούσε ακόμη και να προχωρήσει στη δημιουργία δικού του πολιτικού φορέα.

«Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και όμως επί της ουσίας ο pavpol2222 είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μήν πηγαίνει και τόσο άσχημα», καταλήγει στο «ποστάρισμά» του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

